Распухло лицо, все время мучается. Что произошло со звездой "Маски-шоу", предавшей Украину
Звезда "Маски-шоу" Эвелина Бледанс заявила об ужасных последствиях после публичной поддержки певицы Аллы Пугачевой, которая в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину уехала из России.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно произошло с артисткой.
При подготовке материала были использованы следующие источники: росСМИ, Wikipedia.
Что случилось с Бледанс
Недавно Эвелина Бледанс дала интервью корреспондентам российского пропагандистского издания "Московский комсомолец", в рамках которого заявила, что ожидает возвращения Примадонны - Пугачевой - в Россию из Израиля, где она находится сейчас.
Такая позиция, по мнению женщины, произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Количество отрицательных комментариев после выхода интервью зашкаливало. Кроме того, у звезды "Маски-шоу" начались проблемы со здоровьем. Именно поэтому она не исключает - ее могли сглазить.
По словам артистки, ее лицо очень распухло.
"Особенно сильно беспокоят глаза. Они покраснели и очень болят", - добавила она во время беседы с журналистами.
Женщина рассказала, что обратилась к врачу, но он "также не может поставить точный диагноз".
"Говорит, что не исключает аллергию или конъюнктивит", - уточнила она.
Кроме того, Эвелина попросила своих поклонников помолиться за нее.
Лицо Бледанс (фото: росСМИ)
Что нужно знать о Бледанс
Эвелина Висвальдовна Бледанс - российская актриса и певица, которая с 15 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Она родилась 5 апреля 1969 года в Ялте в латышско-еврейской семье. Заявляет, будто имеет титул графини.
Широкую популярность "в народе" получила во время показа многочисленных серий короткометражного сериала "Маски-шоу" в начале 90-х годов.
Эвелина Бледанс (фото: instagram.com/bledans)
В 2015 году Бледанс заявила, что Крым никогда не был украинским. Анексию полуострова в 2014 году женщина называет возвращением в состав РФ и считает положительным фактом.
В целом поддерживает действия и политику страны-агрессора, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности.
Напомним, ранее Пугачева публично высмеяла Михайлова из-за его заявления о покинувших РФ звездах.
Кроме того, Пугачева впервые за долгое время выпустила песню - ее написал путинист.