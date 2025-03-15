Розпочніть свій ранок з цього 15-хвилинного тренування і забудьте про жир на животі

Почати день з активності - це не лише чудовий спосіб підняти настрій, але й ефективний метод для спалювання жиру. Просте 15-хвилинне ранкове тренування допоможе розпочати день правильно та з зарядом енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Ранкові тренування дають початок у втраті жиру. Коли ви починаєте тренуватися рано, то тіло використовує запаси жиру для отримання енергії, що полегшує втрату жиру на животі.
Оскільки рівень кортизолу досягає максимуму вранці, то тіло природним чином готове спалювати жир ефективніше, ніж пізніше вдень.
Крім спалювання жиру, ранкове тренування задає тон для прийняття кращих рішень. Воно підвищує вироблення ендорфінів, покращує концентрацію уваги та підтримує високий рівень енергії та полегшуючи дотримання здорового харчування.
Крім того, починаючи свій день з руху, ви створюєте імпульс, що підвищує ймовірність залишатися активними протягом дня.
Стрибки з присіданням
Виконайте 3 підходи по 30 секунд.
Щоб виконати вправу, необхідно:
Альпіністи
Важливо правильно виконувати вправу, тому дотримуйтесь таких порад:
Виконайте 3 підходи по 30 секунд.
Від планки до віджимання
Як це зробити:
Велосипедні кранчі
Така вправа особливо ефективна для спалювання жиру. Виконуйте її так:
Вас може зацікавити