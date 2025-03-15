Начните свое утро с этой 15-минутной тренировки и забудьте о жире на животе

Начать день с активности - это не только отличный способ поднять настроение, но и эффективный метод для сжигания жира. Простая 15-минутная утренняя тренировка поможет начать день правильно и с зарядом энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Утренние тренировки дают начало в потере жира. Когда вы начинаете тренироваться рано, то тело использует запасы жира для получения энергии, что облегчает потерю жира на животе.
Поскольку уровень кортизола достигает максимума утром, то тело естественным образом готово сжигать жир эффективнее, чем позже днем.
Помимо сжигания жира, утренняя тренировка задает тон для принятия лучших решений. Она повышает выработку эндорфинов, улучшает концентрацию внимания и поддерживает высокий уровень энергии и облегчая соблюдение здорового питания.
Кроме того, начиная свой день с движения, вы создаете импульс, повышающий вероятность оставаться активными в течение дня.
Прыжки с приседанием
Выполните 3 подхода по 30 секунд.
Чтобы выполнить упражнение, необходимо:
Альпинисты
Важно правильно выполнять упражнение, поэтому следуйте таким советам:
Выполните 3 подхода по 30 секунд.
От планки до отжиманий
Как это сделать:
Велосипедные кранчи
Такое упражнение особенно эффективно для сжигания жира. Выполняйте его так:
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