Розовые сырники и овощные маффины: чем будут кормить детей в детских садах

Отмечается, что это образцовое сезонное меню для трехразового питания на зимний период. Также утвержден перечень блюд которые можно использовать как базу для четырехнедельного меню в другие поры года.

Меню трехразового питания разработано на каждый день недели.

Например, меню на понедельник первой недели:

Завтрак:

морковь тушеная с черносливом;

суп молочный с макаронами;

фрукты свежие;

сок апельсиновый;

хлеб цельнозерновой.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Обед:

суп с цветной капустой со сметаной;

рыбная палочка с яйцом;

каша гречневая;

фрукты (бананы),

хлеб цельнозерновой.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Ужин:

капуста тушеная;

котлета рубленая из мяса курицы;

каша рисовая рассыпчатая;

фрукты (яблоки);

молоко кипяченое.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Меню на понедельник второй недели:

Завтрак:

салат морковно-яблочный с сыром твердым;

лапшевник с фруктами;

соус ягодный;

кисель молочный.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Обед:

суп-харчо;

рулет рыбный;

рагу овощное с кашей;

бананы;

чай;

хлеб ржаной с сыром.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Ужин:

зразы рисовые с овощами;

биточек рубленый из мяса курицы паровой;

соус сметанный с томатом;

хлеб цельнозерновой.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Отметим, что также в меню есть бифштекс из свинины и говядины, розовые сырники, суфле из вареного мяса курицы и риса, маффины с овощами и сыром.

Технические карточки с перечнем блюд на каждый день, требованиями, необходимыми параметрами и расчетами можно просмотреть вот здесь.

В Минздраве отметили, что над документами работала рабочая группа,

Также покажем меню детей в одном из садиков Киева:

Чем кормят детей в садике в Киеве (фото: РБК-Украина)