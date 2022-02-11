Розовые сырники и овощные маффины: чем будут кормить детей в детских садах

Министерство здравоохранения утвердило четырехнедельное сезонное меню для детей от 1 до 7 лет в учреждениях образования и других организованных детских коллективах.
Об этом сообщила прессслужба ведомства.
Отмечается, что это образцовое сезонное меню для трехразового питания на зимний период. Также утвержден перечень блюд которые можно использовать как базу для четырехнедельного меню в другие поры года.
Меню трехразового питания разработано на каждый день недели.
Например, меню на понедельник первой недели:
Завтрак:
Обед:
Ужин:
Меню на понедельник второй недели:
Завтрак:
Обед:
Ужин:
Отметим, что также в меню есть бифштекс из свинины и говядины, розовые сырники, суфле из вареного мяса курицы и риса, маффины с овощами и сыром.
Технические карточки с перечнем блюд на каждый день, требованиями, необходимыми параметрами и расчетами можно просмотреть вот здесь.
В Минздраве отметили, что над документами работала рабочая группа,
Также покажем меню детей в одном из садиков Киева:
Чем кормят детей в садике в Киеве (фото: РБК-Украина)
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