Рожеві сирники та овочеві мафіни: чим годуватимуть дітей у дитячих садочках

Зазначається, що це взірцеве сезонне меню для триразового харчування на зимовий період. Також затверджений перелік страв які можна використовувати як базу для чотиритижневого меню в інші пори року.

Меню триразового харчування розроблено на кожен день кожного тижня.

Наприклад, меню на понеділок першого тижня:

Сніданок:

морква тушкована з чорносливом;

суп молочний з макаронами;

фрукти свіжі;

сік апельсиновий;

хліб цільнозерновий.

Техкарти страв (скрін з документа)

Обід:

суп із цвітною капустою зі сметаною;

рибна паличка з яйцем;

каша гречана;

фрукти (банани),

хліб цільнозерновий.

Техкарти страв (скрін з документа)

Вечеря:

капуста тушкована;

котлета рублена з м'яса курки;

каша рисова розсипчаста;

фрукти (яблука);

молоко кип’ячене.

Техкарти страв (скрін з документа)

Меню на понеділок другого тижня:

Сніданок:

салат морквяно-яблучний з сиром твердим;

локшинник з фруктами;

соус ягідний;

кисіль молочний.

Техкарти страв (скрін з документа)

Обід:

суп-харчо;

рулет рибний;

рагу овочеве з кашею;

банани;

чай;

хліб житній з твердим сиром.

Техкарти страв (скрін з документа)

Вечеря:

зрази рисові з овочами;

биточок рублений з м'яса курки паровий;

соус сметанний з томатом;

хліб цільнозерновий.

Техкарти страв (скрін з документа)

Зазначимо, що також у меню є біфштекс зі свинини та яловичини, рожеві сирники, суфле з вареного м'яса курки та рису, мафіни з овочами та твердим сиром.

Технічні картки з переліком страв на кожен день, вимогами, необхідними параметрами та розрахунками можна переглянути ось тут.

У МОЗ зазначили, що над документами працювала робоча група,

Також покажемо меню дітей в одному із садочків Києва:

Чим годують дітей у садочку в Києві (фото: РБК-Україна)