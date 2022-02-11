Рожеві сирники та овочеві мафіни: чим годуватимуть дітей у дитячих садочках

Міністерство охорони здоров’я затвердило чотиритижневе сезонне меню для дітей від 1 до 7 років у закладах освіти та інших організованих дитячих колективах.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що це взірцеве сезонне меню для триразового харчування на зимовий період. Також затверджений перелік страв які можна використовувати як базу для чотиритижневого меню в інші пори року.
Меню триразового харчування розроблено на кожен день кожного тижня.
Наприклад, меню на понеділок першого тижня:
Сніданок:
Обід:
Вечеря:
Меню на понеділок другого тижня:
Сніданок:
Обід:
Вечеря:
Зазначимо, що також у меню є біфштекс зі свинини та яловичини, рожеві сирники, суфле з вареного м'яса курки та рису, мафіни з овочами та твердим сиром.
Технічні картки з переліком страв на кожен день, вимогами, необхідними параметрами та розрахунками можна переглянути ось тут.
У МОЗ зазначили, що над документами працювала робоча група,
Також покажемо меню дітей в одному із садочків Києва:
Чим годують дітей у садочку в Києві (фото: РБК-Україна)
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