Розовые сырники и овощные маффины: чем будут кормить детей в детских садах

Министерство здравоохранения утвердило четырехнедельное сезонное меню для детей от 1 до 7 лет в учреждениях образования и других организованных детских коллективах.

Об этом сообщила прессслужба ведомства.

Отмечается, что это образцовое сезонное меню для трехразового питания на зимний период. Также утвержден перечень блюд которые можно использовать как базу для четырехнедельного меню в другие поры года.

Меню трехразового питания разработано на каждый день недели.

Например, меню на понедельник первой недели:

Завтрак:

морковь тушеная с черносливом;

суп молочный с макаронами;

фрукты свежие;

сок апельсиновый;

хлеб цельнозерновой.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Обед:

суп с цветной капустой со сметаной;

рыбная палочка с яйцом;

каша гречневая;

фрукты (бананы),

хлеб цельнозерновой.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Ужин:

капуста тушеная;

котлета рубленая из мяса курицы;

каша рисовая рассыпчатая;

фрукты (яблоки);

молоко кипяченое.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Меню на понедельник второй недели:

Завтрак:

салат морковно-яблочный с сыром твердым;

лапшевник с фруктами;

соус ягодный;

кисель молочный.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Обед:

суп-харчо;

рулет рыбный;

рагу овощное с кашей;

бананы;

чай;

хлеб ржаной с сыром.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Ужин:

зразы рисовые с овощами;

биточек рубленый из мяса курицы паровой;

соус сметанный с томатом;

хлеб цельнозерновой.

Техкарты блюд (скрин из документа)

Отметим, что также в меню есть бифштекс из свинины и говядины, розовые сырники, суфле из вареного мяса курицы и риса, маффины с овощами и сыром.

Технические карточки с перечнем блюд на каждый день, требованиями, необходимыми параметрами и расчетами можно просмотреть вот здесь.

В Минздраве отметили, что над документами работала рабочая группа,

Также покажем меню детей в одном из садиков Киева:

Чем кормят детей в садике в Киеве (фото: РБК-Украина)