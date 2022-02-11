Рожеві сирники та овочеві мафіни: чим годуватимуть дітей у дитячих садочках

Міністерство охорони здоров’я затвердило чотиритижневе сезонне меню для дітей від 1 до 7 років у закладах освіти та інших організованих дитячих колективах.

Зазначається, що це взірцеве сезонне меню для триразового харчування на зимовий період. Також затверджений перелік страв які можна використовувати як базу для чотиритижневого меню в інші пори року.

Меню триразового харчування розроблено на кожен день кожного тижня.

Наприклад, меню на понеділок першого тижня:

Сніданок:

морква тушкована з чорносливом;

суп молочний з макаронами;

фрукти свіжі;

сік апельсиновий;

хліб цільнозерновий.

Техкарти страв (скрін з документа)

Обід:

суп із цвітною капустою зі сметаною;

рибна паличка з яйцем;

каша гречана;

фрукти (банани),

хліб цільнозерновий.

Техкарти страв (скрін з документа)

Вечеря:

капуста тушкована;

котлета рублена з м'яса курки;

каша рисова розсипчаста;

фрукти (яблука);

молоко кип’ячене.

Техкарти страв (скрін з документа)

Меню на понеділок другого тижня:

Сніданок:

салат морквяно-яблучний з сиром твердим;

локшинник з фруктами;

соус ягідний;

кисіль молочний.

Техкарти страв (скрін з документа)

Обід:

суп-харчо;

рулет рибний;

рагу овочеве з кашею;

банани;

чай;

хліб житній з твердим сиром.

Техкарти страв (скрін з документа)

Вечеря:

зрази рисові з овочами;

биточок рублений з м'яса курки паровий;

соус сметанний з томатом;

хліб цільнозерновий.

Техкарти страв (скрін з документа)

Зазначимо, що також у меню є біфштекс зі свинини та яловичини, рожеві сирники, суфле з вареного м'яса курки та рису, мафіни з овочами та твердим сиром.

Технічні картки з переліком страв на кожен день, вимогами, необхідними параметрами та розрахунками можна переглянути ось тут.

У МОЗ зазначили, що над документами працювала робоча група,

Також покажемо меню дітей в одному із садочків Києва:

Чим годують дітей у садочку в Києві (фото: РБК-Україна)