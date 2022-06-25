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Розовые румяна, неон и глянцевый блеск: главные тренды летнего макияжа 2022

Тренды макияжа 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Судя по популярным постам в TikTok и Instagram, макияж, несомненно, снова в моде. И независимо от того, хочется ли вам драмы или все еще предпочитаете естественный мейкап, этим летом есть образы на любой вкус.

Вот главные тренды в макияже, которые будут актуальны летом 2022, сообщает Harper's Bazaar.

Тайтлайнинг (подведение нижних век)

Откопайте свою водостойкую подводку для глаз: если такие знаменитости, как Зои Кравиц, являются каким-либо доказательством, игривая тенденция макияжа 2000-х годов возвращается.

Летние тренды макияжа 2022 (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Глянцевый блеск кожи

Будь то хайлайтер, средства по уходу за кожей или даже пот, блестящее сияние никогда не было так актуально.

Летние тренды макияжа 2022 (фото: instagram.com/harryjoshhair)

Оранжевые акценты

Если веко, покрытое оранжевыми тенями, кажется вам немного вызывающим, попробуйте растушевку цвета, как у Меган Фокс, которую визажист Дженна Кристина подобрала к своим мандариновым ногтям.

Летние тренды макияжа 2022 (фото: instagram.com/jennakristina)

Губы цвета розового вина

Осветленный оттенок губ, который подходит ко всему.

Летние тренды макияжа 2022 (фото: instagram.com/makeupbymario)

Кошачьи глаза металлик

Вспышка серебра или золота - это отличная альтернатива тяжелой черной подводке, как демонстрирует здесь Сай Де Сильва.

Летние тренды макияжа 2022 (фото: instagram.com/makeupvincent)

Неоновые лучи

Ничто так не говорит о лете 2022 года, как сочетание ярких неоновых оттенков.

Летние тренды макияжа 2022 (фото: .instagram.com/joeyking)

Натуральный румянец

Поскольку жидкие и кремовые формулы продолжают доминировать в области румян, ожидайте увидеть больше макияжа с румянцем, который при этом выглядит естественно.

Летние тренды макияжа 2022 (фото: instagram.com/tyronmachhausen)

Больше розового

Берите пример со сногсшибательного образа Рианны, нанеся розовый повсюду: розовые румяна высоко на скулах, розовые блестящие губы и даже розовый мазок на глазах.

Летние тренды макияжа 2022 (фото: instagram.com/priscillaono)

Ранее мы писали, какие секреты макияжа использует герцогиня Кейт Миддлтон.

Читайте также, какая форма бровей позволит вам выглядеть моложе своих лет.

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