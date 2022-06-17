Красива как Кейт Миддлтон: какие секреты макияжа использует герцогиня

Кейт Миддлтон блистает на любых мероприятиях и даже фотографии, где она проводит время с детьми на пикнике или занимается садом - вызывают зависть у любой женщины. Кажется, что внешность герцогини совершенно не меняется, несмотря на возраст и рождение троих детей.

Конечно же, во многом красота Кейт Миддлтон - это заслуга ее косметологов. Но скрыть возрастные изменения в 40 лет одними лишь процедурами не получится. А так как герцогиня услугами пластических хирургов не пользуется, на помощь приходит умелый и хитрый макияж.

Глаза

"Если у вас есть морщины под глазами, правильные брови могут отвлечь внимание от этой области и сделать ее менее заметной. Когда Кэтрин была моложе, у нее были тонкие брови, но теперь ей делают их более густыми и широкими", - считает Бейтс.

Она высказала мнение, что визажист герцогини используют специальную технику, при которой естественные брови формируются и слегка подкрашиваются.

На более ранних фотографиях можно заметить, что Кейт Миддлтон использовала подводку и делала черную полосу на нижнем веке. И за это герцогиню критиковали.

Фото: Кейт Миддлтон (Getty Images)

Бейтс считает, что подводку Кейт Миддлтон использовать не перестала, но сейчас она выбирает не слишком темный оттенок и значительно уменьшила количество. Герцогиня стала больше использовать дымчато-коричневые и бронзовые оттенки - и они ей идут.

"Порой люди пытаются скрыть мелкие морщинки с помощью большого количества макияжа, но это на самом деле может их еще больше подчеркнуть. Кейт знает, что меньше - значит лучше", - говорит эксперт.

Губы

Еще одна хитрость герцогини - помада. Кейт Миддлтон редко делает акцент на губах и предпочитает натуральные оттенки помады. Более насыщенные цвета можно увидеть только на торжественных выходах в свет.

Кстати, известно, что герцогиня предпочитает блеск для губ от фирмы Clarins.

Фото: Кейт Миддлтон (Getty Images)

Кожа

От природы у Кейт Миддлтон гладкая и ровная кожа, с помощью косметологов она выглядит всегда увлажненной и свежей. А сейчас она также стала больше ухаживать за зоной декольте.

Фото: Кейт Миддлтон (Getty Images)

По словам Эми Бейтс, герцогиня предпочитает ту же марку органического масла шиповника, что и Виктория Бекхэм - Trilogy.

Для красивого оттенка кожи Кейт Миддлтон использует лосьон для загара и специальный гель для лица, который является альтернативой ботоксу.

Волосы

С 20-летнего возраста Кейт Миддлтон предпочитала простую укладку феном. Но в последнее время прически герцогини стали более непринужденные. А пробор теперь посредине - при такой прическе с прямыми волосами, заправленными за уши и ниспадающими на спину, Кейт выглядит моложе своих лет.

Фото: Кейт Миддлтон (Getty Images)

Как вариант - огромный девичий хвост, который можно увидеть у герцогини на некоторых мероприятиях. Он удлиняет шею и привлекает внимание к идеальной осанке.

Фигура

Для постоянно тонуса фигуры и отличных мышц в арсенале у Кейт - йога, кардио-упражнения и силовые тренировки.

Фото: Кейт Миддлтон (Getty Images)