Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Судячи з популярних постів в TikTok і Instagram, макіяж, безсумнівно, знову в моді. І незалежно від того, чи хочеться вам драми або все ще віддаєте перевагу природному мейкапу, цього літа є образи на будь-який смак.
Ось головні тренди в макіяжі, які будуть актуальні влітку 2022, повідомляє Harper's Bazaar.
Відкопайте свою водонепроникну підводку для очей: якщо знаменитості, такі як Зої Кравіц, є будь-яким доказом, грайлива тенденція макіяжу 2000-х років повертається.
Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)
Будь то хайлайтер, засоби по догляду за шкірою або навіть піт, блискуче сяйво ніколи не було так актуально.
Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/harryjoshhair)
Якщо повіка, покрита помаранчевими тінями, здається вам трохи зухвалою, спробуйте розтушовку кольору, як у Меган Фокс, яку візажист Дженна Крістіна підібрала до своїх мандаринових нігтів.
Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/jennakristina)
Освітлений відтінок губ, який підходить до всього.
Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/makeupbymario)
Спалах срібла або золота - це відмінна альтернатива важкій чорній підводці, як демонструє тут Сай де Сільва.
Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/makeupvincent)
Ніщо так не говорить про літо 2022 року, як поєднання яскравих неонових відтінків.
Літні тренди макіяжу 2022 (фото: .instagram.com/joeyking)
Оскільки рідкі та кремові формули продовжують домінувати в області рум'ян, очікуйте побачити більше макіяжу з рум'янцем, який при цьому виглядає природно.
Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/tyronmachhausen)
Беріть приклад з карколомного образу Ріанни, нанесши рожевий всюди: рожеві рум'яна високо на вилицях, рожеві блискучі губи і навіть рожевий мазок на очах.
Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/priscillaono)
Раніше ми писали, які секрети макіяжу використовує герцогиня Кейт Міддлтон.
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