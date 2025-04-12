Не розоритися та не осоромитися: скільки чайових давати у різних країнах

Великобританія

"Батьківщиною" чайових вважається Великобританія: саме тут на початку XVIII століття проводили прийоми в садах з чаєм. Для того, щоб пришвидшити обслуговування, англійські дами та панове давали офіціантам монетку "to insure prompt" - "для швидкого обслуговування".

З часом ця фраза скоротилася до абревіатури "tip", яка використовується і досі. В ресторанах Великобританії заведено залишати чайові на рівні 10-15%, якщо у меню не вказано інше. У пабах гості можуть "пригостити" бармена напоєм, що є еквівалентом чайових. В таксі чайові залишати не обов'язково, але якщо водій був особливо люб'язним, 10% від вартості поїздки буде доречним.

Франція

У Франції, особливо в Парижі, на чайові варто розраховувати. Додаткові 15% за обслуговування зазвичай вже включені в рахунок ресторану, проте хорошим тоном є залишити ще кілька євро на тарілочці з чеком. Чайові по-французьки - "pourboir", що перекладається як "гроші на те, щоб пропустити стаканчик". Тому не бійтеся залишати чайові - це частина культурного обміну.

У дорогих ресторанах Франції чайові гардеробникам можуть становити 1 євро за кожен предмет одягу. Аналогічно, швейцари та працівники театрів чекають подібного винагородження за супровід гостей. У курортних містах півдня Франції офіціанти часто живуть тільки на чайові від туристів, тому важливо залишати щедрі винагороди.

Італія, Іспанія та Португалія

В Італії, Іспанії та Португалії чайові зазвичай становлять 5-10% від вартості послуги. В Італії чайові часто вже включені у чек або вказані в меню, в Іспанії та Португалії це не завжди так, тому варто уточнювати.

Покоївкам зазвичай залишають 1-2 євро, а якщо ви зупинилися в п’ятизірковому готелі - до 5 євро. Носильнику та супроводжуючому на театральних виставах дають 1-2 євро за одиницю багажу.

Греція

У Греції заведено залишати чайові на рівні 10%, у дорогих ресторанах можна залишити до 15%. Якщо ви відвідуєте простіше кафе, перевірте, чи включено в рахунок сервісний збір. Горничним у готелі та носильникам залишають 1-2 євро, а таксистам - 5-10% від вартості поїздки. Схожі правила діють у Словенії та Хорватії.

Чайові - це делікатне питання, яке відрізняється від країни до країни (фото: Freepik.com)

Німеччина та Австрія

У Німеччині та Австрії прийнято залишати чайові в межах 5-10% від суми рахунку, залежно від того, наскільки вам сподобалось обслуговування. У Австрії існує соціально прийнятний спосіб не залишати чайових: якщо ви тричі просили рахунок, але не отримали його, ви можете просто встати і піти.

Нідерланди та Швейцарія

У Нідерландах та Швейцарії чайові зазвичай невеликі - не більше 3-5% від суми рахунку. У Швейцарії та Голландії часто можна не залишати чайові, але якщо вам сподобалось обслуговування, ви можете округлити суму до цілого числа або додати до 5% від вартості послуги. Працівники ресторану сприймають такі чайові з розумінням, і це вважається хорошим компліментом.

США

У США, де рівень життя досить високий, чайові зазвичай складають 15-20% від суми рахунку. Залежно від рівня закладу, це може бути навіть більше: у хорошому ресторані чайові можуть скласти близько 25%, у кафе - достатньо 15%. У США чайові залишають не тільки офіціантам, але й барменам, кур'єрам, перукарям, косметологам і навіть таксистам.