Ризик розмноження бактерій і гіпоксії? Чи безпечно насправді спати в контактних лінзах

Контактні лінзи - досить зручний спосіб мати чіткий зір. Вони не злітають і не розбиваються, на відміну від окулярів, відрізняються за складом, тривалістю носіння, діоптріями та радіусом кривизни - здається, мають лише переваги. Але залишається питання про те, чи можна в них спати.
Про те, яка небезпека сну в контактних лінзах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Health.
Оскільки люди можуть спокійно носити лінзи протягом тривалого часу вдень, часто вважається, що спати в лінзах також безпечно. Однак експерти сходяться на думці, що це не так.
Хоча існують так лінзи, в яких зазначена можливість не лише денного носіння, а й сну (однак це зменшує термін використання), існують певні ризики.
Офтальмологи виділяють дві основні проблеми, які можуть бути спричинені носінням лінз під час сну.
Перешкоджають доступу кисню
За словами Джеймса Рейнольдса, професора кафедри офтальмології в Університеті Буффало в Інституті Росса, рогівка, на якій розміщені контактні лінзи, не має кровоносних судин, тому їй потрібен доступ кисню з повітря.
Контактні лінзи можуть ускладнити доступ достатньої кількості кисню до рогівки, що може призвести до пошкодження поверхневих клітин рогівки, які називаються епітеліальними клітинами.
Хоча такі пошкодження трапляються час від часу, і в більшості випадків ці клітини відновлюються, якщо вони позбавлені кисню занадто довго - що може статися, коли людина постійно спить в контактних лінзах - проблема може погіршитися.
Сприяють розмноженню бактерій
Як зазначає доктор медичних наук Роберт Федер, якщо сльози не можуть легко потрапити на рогівку, вона може руйнуватися і бути вразливою до бактерій, які знаходяться на контактній лінзі.
Чи треба знімати контактні лінзи на ніч (ілюстрація: Freeepik)
Хоча м'які лінзи утримують воду, на них також може затримуватися сміття або бактерії, які випадково потрапляють в око протягом дня. Якщо лінзи регулярно не чистити, люди ризикують отримати інфекцію. Ризик зростає у разі сну в лінзах.
Адже, за словами доктора, сон в контактних лінзах, особливо якщо це відбувається часто, створює ідеальне, тепле та темне середовище для бактерій, водночас роблячи рогівку більш вразливою.
Це може спричинити виразку рогівки (бактеріальний кератит) - хворобливий дефект на поверхні рогівки, який часто викликається бактеріальними інфекціями.
Важливо зазначити, що, хоча ризики інфекцій ти негативного впливу на зір зростають через сон в контактних лінзах, загалом ситуація не настільки критична.
Наприклад, за оцінками, щорічна захворюваність на бактеріальний кератит, пов'язаний з контактними лінзами, становить лише чотири особи на 10 000 в США.
До того ж короткочасне випадкове дрімання вдень у контактних лінзах, за словами експертів, на відміну від нічного сну, нестрашне. Однак в будь-якому випадку варто вийняти контактні лінзи, закапати очні краплі і дати очам трохи відпочити.
Існує низка інших факторів, які можуть вплинути на ризик розвитку ускладнень, пов'язаних з носінням контактних лінз - зокрема, термін носіння лінз, їхній склад та індивідуальна сприйнятливість людини до інфекцій.
Проте лінзи, схвалені для сну, за словами Джордан Джонс, лікар-офтальмолог, так само можуть становити ризик - хоча й незначний.
Як загальне правило, найбезпечніше завжди дотримуватися належної гігієни, щоб уникнути пошкодження очей. Ці гігієнічні практики містять наступні рекомендації:
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