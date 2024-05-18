Ризик розмноження бактерій і гіпоксії? Чи безпечно насправді спати в контактних лінзах

Чи можна спати в контактних лінзах

Оскільки люди можуть спокійно носити лінзи протягом тривалого часу вдень, часто вважається, що спати в лінзах також безпечно. Однак експерти сходяться на думці, що це не так.

Хоча існують так лінзи, в яких зазначена можливість не лише денного носіння, а й сну (однак це зменшує термін використання), існують певні ризики.

Які проблеми виникають при сні в лінзах

Офтальмологи виділяють дві основні проблеми, які можуть бути спричинені носінням лінз під час сну.

Перешкоджають доступу кисню

За словами Джеймса Рейнольдса, професора кафедри офтальмології в Університеті Буффало в Інституті Росса, рогівка, на якій розміщені контактні лінзи, не має кровоносних судин, тому їй потрібен доступ кисню з повітря.

Контактні лінзи можуть ускладнити доступ достатньої кількості кисню до рогівки, що може призвести до пошкодження поверхневих клітин рогівки, які називаються епітеліальними клітинами.

Хоча такі пошкодження трапляються час від часу, і в більшості випадків ці клітини відновлюються, якщо вони позбавлені кисню занадто довго - що може статися, коли людина постійно спить в контактних лінзах - проблема може погіршитися.

Сприяють розмноженню бактерій

Як зазначає доктор медичних наук Роберт Федер, якщо сльози не можуть легко потрапити на рогівку, вона може руйнуватися і бути вразливою до бактерій, які знаходяться на контактній лінзі.

Чи треба знімати контактні лінзи на ніч (ілюстрація: Freeepik)

Хоча м'які лінзи утримують воду, на них також може затримуватися сміття або бактерії, які випадково потрапляють в око протягом дня. Якщо лінзи регулярно не чистити, люди ризикують отримати інфекцію. Ризик зростає у разі сну в лінзах.

Адже, за словами доктора, сон в контактних лінзах, особливо якщо це відбувається часто, створює ідеальне, тепле та темне середовище для бактерій, водночас роблячи рогівку більш вразливою.

Це може спричинити виразку рогівки (бактеріальний кератит) - хворобливий дефект на поверхні рогівки, який часто викликається бактеріальними інфекціями.

Як зменшити ризики

Важливо зазначити, що, хоча ризики інфекцій ти негативного впливу на зір зростають через сон в контактних лінзах, загалом ситуація не настільки критична.

Наприклад, за оцінками, щорічна захворюваність на бактеріальний кератит, пов'язаний з контактними лінзами, становить лише чотири особи на 10 000 в США.

До того ж короткочасне випадкове дрімання вдень у контактних лінзах, за словами експертів, на відміну від нічного сну, нестрашне. Однак в будь-якому випадку варто вийняти контактні лінзи, закапати очні краплі і дати очам трохи відпочити.

Існує низка інших факторів, які можуть вплинути на ризик розвитку ускладнень, пов'язаних з носінням контактних лінз - зокрема, термін носіння лінз, їхній склад та індивідуальна сприйнятливість людини до інфекцій.

Проте лінзи, схвалені для сну, за словами Джордан Джонс, лікар-офтальмолог, так само можуть становити ризик - хоча й незначний.

Як загальне правило, найбезпечніше завжди дотримуватися належної гігієни, щоб уникнути пошкодження очей. Ці гігієнічні практики містять наступні рекомендації: