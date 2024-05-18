Риск размножения бактерий и гипоксии? Безопасно ли на самом деле спать в контактных линзах

Контактные линзы - достаточно удобный способ иметь четкое зрение. Они не слетают и не разбиваются, в отличие от очков, отличаются по составу, продолжительности ношения, диоптриям и радиусам кривизны - кажется, имеют только преимущества. Однако остается вопрос в том, можно ли в них спать.
О том, какова опасность сна в контактных линзах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Health.
Поскольку люди могут спокойно носить линзы в течение длительного времени днем, часто считается, что спать в линзах тоже безопасно. Однако эксперты сходятся во мнении, что это не так.
Хотя существуют так линзы, в которых указана возможность не только дневного ношения, но и сна (однако это уменьшает срок использования), существуют определенные риски.
Офтальмологи выделяют две основные проблемы, которые могут быть вызваны ношением линз во время сна.
Препятствуют доступу кислорода
По словам Джеймса Рейнольдса, профессора кафедры офтальмологии в Университете Буффало в Институте Росса, роговица, на которой размещены контактные линзы, не имеет кровеносных сосудов, поэтому ей нужен доступ кислорода из воздуха.
Контактные линзы могут осложнить доступ достаточного количества кислорода к роговице, что может привести к повреждению поверхностных клеток роговицы, называемых эпителиальными клетками.
Хотя такие повреждения случаются время от времени, и в большинстве случаев эти клетки восстанавливаются, если они лишены кислорода слишком долго - что может произойти, когда человек постоянно спит в контактных линзах - проблема может усугубиться.
Способствуют размножению бактерий
Как отмечает доктор медицинских наук Роберт Федер, если слезы не могут легко попасть на роговицу, она может разрушаться и быть уязвимой к находящимся на контактной линге бактериям.
Нужно ли снимать контактные линзы на ночь (иллюстрация: Freeepik)
Хотя мягкие линзы удерживают воду, на них также может задерживаться мусор или бактерии, случайно попадающие в глаза в течение дня. Если линзы не чистить регулярно, люди рискуют получить инфекцию. Риск растет в случае сна в линзах.
Ведь, по словам доктора, сон в контактных линзах, особенно если это происходит часто, создает идеальную, теплую и темную среду для бактерий, в то же время делая роговицу более уязвимой.
Это может вызвать язву роговицы (бактериальный кератит) - болезненный дефект на поверхности роговицы, часто вызываемый бактериальными инфекциями.
Важно отметить, что, хотя риски инфекций отрицательного воздействия на зрение возрастают из-за сна в контактных линзах, в целом ситуация не столь критична.
Например, по оценкам, ежегодная заболеваемость бактериальным кератитом, связанным с контактными линзами, составляет лишь четыре человека на 10 000 в США.
К тому же кратковременная случайная дрема днем в контактных линзах, по словам экспертов, в отличие от ночного сна, нестрашна. Однако в любом случае следует вынуть контактные линзы, закапать глазные капли и дать глазам немного отдохнуть.
Существует ряд других факторов, которые могут повлиять на риск развития осложнений, связанных с ношением контактных линз - в частности, срок ношения линз, их состав и индивидуальная восприимчивость к инфекциям.
Однако линзы, одобренные для сна, по словам Джордан Джонс, врач-офтальмолог, так же могут представлять риск - хотя и незначительный.
Как общее правило, безопаснее всего соблюдать соответствующую гигиену, чтобы избежать повреждения глаз. Эти гигиенические практики содержат следующие рекомендации:
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