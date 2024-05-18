Риск размножения бактерий и гипоксии? Безопасно ли на самом деле спать в контактных линзах

Можно ли спать в контактных линзах

Поскольку люди могут спокойно носить линзы в течение длительного времени днем, часто считается, что спать в линзах тоже безопасно. Однако эксперты сходятся во мнении, что это не так.

Хотя существуют так линзы, в которых указана возможность не только дневного ношения, но и сна (однако это уменьшает срок использования), существуют определенные риски.

Какие проблемы возникают при сне в линзах

Офтальмологи выделяют две основные проблемы, которые могут быть вызваны ношением линз во время сна.

Препятствуют доступу кислорода

По словам Джеймса Рейнольдса, профессора кафедры офтальмологии в Университете Буффало в Институте Росса, роговица, на которой размещены контактные линзы, не имеет кровеносных сосудов, поэтому ей нужен доступ кислорода из воздуха.

Контактные линзы могут осложнить доступ достаточного количества кислорода к роговице, что может привести к повреждению поверхностных клеток роговицы, называемых эпителиальными клетками.

Хотя такие повреждения случаются время от времени, и в большинстве случаев эти клетки восстанавливаются, если они лишены кислорода слишком долго - что может произойти, когда человек постоянно спит в контактных линзах - проблема может усугубиться.

Способствуют размножению бактерий

Как отмечает доктор медицинских наук Роберт Федер, если слезы не могут легко попасть на роговицу, она может разрушаться и быть уязвимой к находящимся на контактной линге бактериям.

Нужно ли снимать контактные линзы на ночь (иллюстрация: Freeepik)

Хотя мягкие линзы удерживают воду, на них также может задерживаться мусор или бактерии, случайно попадающие в глаза в течение дня. Если линзы не чистить регулярно, люди рискуют получить инфекцию. Риск растет в случае сна в линзах.

Ведь, по словам доктора, сон в контактных линзах, особенно если это происходит часто, создает идеальную, теплую и темную среду для бактерий, в то же время делая роговицу более уязвимой.

Это может вызвать язву роговицы (бактериальный кератит) - болезненный дефект на поверхности роговицы, часто вызываемый бактериальными инфекциями.

Как уменьшить риски

Важно отметить, что, хотя риски инфекций отрицательного воздействия на зрение возрастают из-за сна в контактных линзах, в целом ситуация не столь критична.

Например, по оценкам, ежегодная заболеваемость бактериальным кератитом, связанным с контактными линзами, составляет лишь четыре человека на 10 000 в США.

К тому же кратковременная случайная дрема днем в контактных линзах, по словам экспертов, в отличие от ночного сна, нестрашна. Однако в любом случае следует вынуть контактные линзы, закапать глазные капли и дать глазам немного отдохнуть.

Существует ряд других факторов, которые могут повлиять на риск развития осложнений, связанных с ношением контактных линз - в частности, срок ношения линз, их состав и индивидуальная восприимчивость к инфекциям.

Однако линзы, одобренные для сна, по словам Джордан Джонс, врач-офтальмолог, так же могут представлять риск - хотя и незначительный.

Как общее правило, безопаснее всего соблюдать соответствующую гигиену, чтобы избежать повреждения глаз. Эти гигиенические практики содержат следующие рекомендации: