Розміром з монету. Створено ядерну батарейку, яка працюватиме 50 років
Китайський стартап Betavolt представив ядерну батарею BV100, яка може генерувати електроенергію протягом 50 років без необхідності заряджання та обслуговування.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британське інтернет-видання INDEPENDENT.
У компактний модуль, розміром менше монети (15 x 15 x 5 мм), інтегровані 63 ядерні ізотопи. В результаті цього мініатюрна батарея здатна виробляти 100 мікроват електроенергії з напругою 3V і функціонувати в діапазоні температур від -60 до 120 градусів за Цельсієм.
Розробники підкреслюють, що попри всі ці характеристики, вона абсолютно безпечна. Багатошарова конструкція виключає можливість займання та вибухів при впливі зовнішніх факторів.
"Атомні акумулятори є екологічно безпечними. Після періоду розпаду Нікель-63 перетворюється на стабільні ізотопи міді, які не завдають шкоди довкіллю", - повідомляє Betavolt.
Батарейка має розмір менше монети (фото: Betavolt)
В даний час проводяться пілотні випробування нової батареї. Після успішного завершення етапу планується розпочати масове виробництво з метою використання у різних пристроях, включаючи смартфони та дрони.
Ці батарейки також націлені на застосування в аерокосмічній промисловості, устаткуванні для штучного інтелекту, медичних пристроях та мікропроцесорах.
Розроблена технологія, впроваджена в цей акумулятор, вже використовується для будівництва космічних кораблів і підводних систем. Водночас виробництво термоядерних батарейок досі вважалося економічно витратним підприємством. У цьому напрямі також працюють американські та європейські дослідницькі інститути.
В майбутньому планується розпочати масове виробництво BV100 (фото: Betavolt)
Компанія Betavolt має намір до 2025 випустити акумулятор з потужністю 1 Вт. Вона впевнена, що її винахід допоможе Китаю виграти у конкурентній боротьбі в епоху штучного інтелекту.
Нагадаємо, що вийшов смартфон із довговічним акумулятором.
А ще ми писали, що вийшов смартфон-танк з батареєю, яка "тримає" більше двох місяців.