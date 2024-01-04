Буде слугувати багато років поспіль. Вийшов смартфон із довговічним акумулятором

Компанія Honor представила у Китаї просунутий смартфон середнього рівня X50 Pro, який доповнив серію Honor X50. Цей новий пристрій доповнює моделі Honor X50 та X50i, які були представлені влітку 2023 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт ITHome .

Новинка представлена в офіційному китайському інтернет-магазині компанії Honor з ціною 395 доларів за версію з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Враховуючи, що пристрій побудований на базі процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1, а iQOO Neo9 Pro, потужніший і сучасніший аналог, коштує від 420 доларів, ціну Honor X50 Pro важко назвати низькою.

Смартфон Honor X50 Pro обладнаний екраном AMOLED з діагоналлю 6,78 дюйми, роздільна здатність якого становить 2650 × 1200 пікселів. Екран підтримує кадрову частоту 60 чи 120 Гц, а частота регулювання ШІМ становить 1 920 Гц. Товщина пристрою становить 7,98 мм, а його вага 192 грами.

Honor X50 Pro (фото: ITHome)

Однією з відмінних рис моделі є акумулятор ємністю 5 800 мА/год, який підтримує швидку зарядку потужністю 35 Вт, комплектуючий блок живлення входить в комплект. Honor також оголосила про застосування технології, яка забезпечує "довгий термін служби батареї після чотирьох років використання".

Фронтальна камера пристрою оснащена 8-мегапіксельним сенсором, а основна камера включає датчики роздільною здатністю 108 Мп (оптичного формату 1/1,67 дюйма) та 2 Мп.