Размером с монету. Создана ядерная батарейка, которая будет работать 50 лет
Китайский стартап Betavolt представил ядерную батарейку BV100, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без необходимости зарядки и обслуживания.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское интернет-издание INDEPENDENT.
В компактный модуль, размером менее монеты (15 x 15 x 5 мм), интегрированы 63 ядерных изотопа. В результате этого миниатюрная батарея способна вырабатывать 100 микроватт электроэнергии с напряжением 3V и функционировать в диапазоне температур от -60 до 120 градусов по Цельсию.
Разработчики подчеркивают, что несмотря на все эти характеристики, она абсолютно безопасна. Многослойная конструкция исключает возможность возгорания и взрывов при воздействии внешних факторов.
"Атомные аккумуляторы экологически безопасны. После периода распада Никель-63 превращается в стабильные изотопы меди, которые не наносят вреда окружающей среде", - сообщает Betavolt.
Батарейка имеет размер меньше монеты (фото: Betavolt)
В настоящее время проводятся пилотные испытания новой батарейки. После успешного завершения этапа планируется начать массовое производство с целью использования в различных устройствах, включая смартфоны и дроны.
Эти батарейки также нацелены на применение в аэрокосмической промышленности, оборудовании для искусственного интеллекта, медицинских устройствах и микропроцессорах.
Разработанная технология, внедренная в этот аккумулятор, уже используется при строительстве космических кораблей и подводных систем. Вместе с тем, производство термоядерных батареек до сих пор считалось экономически затратным предприятием. В этом направлении также работают американские и европейские исследовательские институты.
В будущем планируется начать массовое производство BV100 (Betavolt)
Компания Betavolt намерена к 2025 году выпустить аккумулятор с мощностью 1 Вт. Она уверена, что ее изобретение поможет Китаю выиграть в конкурентной борьбе в эпоху искусственного интеллекта.
Напомним, что вышел смартфон с долговечным аккумулятором.
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