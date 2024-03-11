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Розкрито символічну деталь образа Чернова на на Оскарі. Не просто чорний костюм (фото)

У чому прихований сенс костюма Чернова (фото: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар, а на церемонії український режисер з'явився у стильному чорному костюмі. Але виявилося, що його образ мав прихований та дуже символічний сенс.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram-сторінки бренду Indposhiv.

У чому секрет костюма Чернова

Так, режисер прийшов на премію у стриманому чорному костюмі. Стильний образ оцінили у мережі та ЗМІ, але мало хто здогадувався, що у ньому приховано.

Як виявилося, костюм для режисера відшив український бренд Indposhiv . І чорний піджак мав кольорову підкладку з дуже символічним написом.

На внутрішній стороні піджака жовтим кольором написано усього одне слово - "СВОБОДА". А сама підкладка - синя.

"Для Мстислава ми пошили класичний чорний костюм за індивідуальними мірками. Його важливий елемент - підкладка зі словом "СВОБОДА". Дякуємо нашим клієнтам, які обирають Indposhiv для важливих днів не тільки у своєму житті, а й у житті цілої країни", - розповіли представники бренду.

Прихований сенс костюма Чернова (скріншот)

"20 днів в Маріуполі" отримав Оскар - як це було

У ніч на 11 березня стрічка Чернова отримала нагороду як "Найкращий документальний повнометражний фільм". Вперше в історії премії Оскар присудили Україні.

Коли Чернов отримував статуетку, він розчулив усіх своєю промовою. За словами режисера, він проміняв би цю нагороду на те, щоб РФ ніколи не нападала на наші міста та не вбивала десятки тисяч українців.

"Разом ми повинні робити все, щоб ця війна закінчилася", - сказав він.

 

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