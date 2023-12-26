Розкрито секрет укладки Тіни Кароль (відео)

У Тіни Кароль завжди має неймовірно стійкі укладки та цікаві локони або ж голлівудські хвилі, які досить непросто зробити самостійно.
Про те, чому всі зачіски Тіни так гарно виглядають і тримаються, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram власниці блогу про волосся Емілії Калібрі.
Волосся Тіни Кароль завжди акуратно і красиво вкладене й до того ж ці локони, хвилі, прямі, зібрані укладки тримаються дуже довго і навіть ідеально. Це можна помітити й на концертах, де артистка активно танцює та спілкується з аудиторією.
Волосся Кароль густе і доглянуте, і хтось може подумати, що секрет вдалих укладок саме в цьому, але це не так, адже одного догляду мало.
Або ж ще існує думка, що через професіоналізм стилістів, всі укладки української поп-діви тримаються так гарно, а її волосся не псується від постійних зачісок та стайлінгу.
Проте експерт по догляду за волоссям звернула увагу на інші деталі. Вона показала фото Тіни із зібраним волоссям і помітила, що біля скроней є маленькі кучері.
А коли Кароль збирає волосся - вона все ж має гарний об’єм. І проводячи безліч часу на сцені, її локони не розпадаються і не закручуються.
В чому секрет укладок Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Отже, за кількома чинниками експертка прийшла до висновку, що співачка має кучерявий тип волосся між типом 2А і 2Б. А візуально про це свідчать такі фактори:
Коштом важкості й густоти волосся артистки не підкручується настільки сильно. Весь секрет у тому, що Кароль від природи має голлівудську хвилю. Через те, що її локони підстрибують, сама укладка не розпадається.
Тож, тепер всі, хто колись заздрив Тіні та її розкішним укладкам знають причину. І це ніщо інше, як просто природа та генетика.
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