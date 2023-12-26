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Розкрито секрет укладки Тіни Кароль (відео)

Секрет укладки Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

У Тіни Кароль завжди має неймовірно стійкі укладки та цікаві локони або ж голлівудські хвилі, які досить непросто зробити самостійно.

Про те, чому всі зачіски Тіни так гарно виглядають і тримаються, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram власниці блогу про волосся Емілії Калібрі.

В чому секрет укладок Тіни Кароль 

Волосся Тіни Кароль завжди акуратно і красиво вкладене й до того ж ці локони, хвилі, прямі, зібрані укладки тримаються дуже довго і навіть ідеально. Це можна помітити й на концертах, де артистка активно танцює та спілкується з аудиторією.

Волосся Кароль густе і доглянуте, і хтось може подумати, що секрет вдалих укладок саме в цьому, але це не так, адже одного догляду мало.

Або ж ще існує думка, що через професіоналізм стилістів, всі укладки української поп-діви тримаються так гарно, а її волосся не псується від постійних зачісок та стайлінгу. 

Проте експерт по догляду за волоссям звернула увагу на інші деталі. Вона показала фото Тіни із зібраним волоссям і помітила, що біля скроней є маленькі кучері.

А коли Кароль збирає волосся - вона все ж має гарний об’єм. І проводячи безліч часу на сцені, її локони не розпадаються і не закручуються. 

В чому секрет укладок Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Отже, за кількома чинниками експертка прийшла до висновку, що співачка має кучерявий тип волосся між типом 2А і 2Б. А візуально про це свідчать такі фактори:

  • кучері біля скроней
  • постійно присутній об’єм 
  • укладка, яка тримається намертво навіть без фіксації. 

Коштом важкості й густоти волосся артистки не підкручується настільки сильно. Весь секрет у тому, що Кароль від природи має голлівудську хвилю. Через те, що її локони підстрибують, сама укладка не розпадається. 

Тож, тепер всі, хто колись заздрив Тіні та її розкішним укладкам знають причину. І це ніщо інше, як просто природа та генетика.

Раніше ми розповідали про те, що Тіна Кароль у новій фотосесії засвітила стрункі ніжки.

Також читайте наш матеріал про те, які вечірні зачіски зараз у тренді.

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Тіна Карольволосся