Раскрыт секрет укладки Тины Кароль (видео)

В чем секрет укладок Тины Кароль

Волосы Тины Кароль всегда аккуратно и красиво уложены и к тому же эти локоны, волны, прямые, собранные укладки держатся очень долго и даже идеально. Это можно заметить и на концертах, где артистка активно пляшет и общается с аудиторией.

Волосы Кароль густые и ухоженные, и кто-то может подумать, что секрет удачных укладок именно в этом, но это не так, ведь одного ухода мало.

Или еще существует мнение, что из-за профессионализма стилистов все укладки украинской поп-дивы держатся так красиво, а ее волосы не портятся от постоянных причесок и стайлинга.

Однако эксперт по уходу за волосами обратила внимание на другие детали. Она показала фото Тины с собранными волосами и заметила, что у висков есть маленькие кудри.

А когда Кароль собирает волосы - она все же имеет хороший объем. И проводя уйму времени на сцене, ее локоны не распадаются и не закручиваются.

В чем секрет укладок Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Итак, по нескольким факторам эксперт пришла к выводу, что певица имеет кудрявый тип волос между типом 2А и 2Б. А визуально об этом свидетельствуют следующие факторы:

кудри у висков

постоянно присутствует объем

укладка, которая держится намертво даже без фиксации.

Ценой тяжести и густоты волос артистки не подкручиваются столь сильно. Весь секрет в том, что Кароль от природы имеет голливудскую волну. Из-за того, что ее локоны подпрыгивают, сама укладка не распадается.

Теперь все, кто когда-то завидовал Тине и ее роскошным укладкам знают причину. И это не что иное, как просто природа и генетика.