Розкрито секрет ідеальної фігури: як час прийому їжі впливає на вашу вагу

Дослідження підтверджують, що час прийому їжі відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та контролі ваги. Їжа, спожита у першій половині дня, узгоджується з циркадними ритмами метаболізму та має значні переваги.
Коли саме краще їсти, щоб бути у формі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Найбільший за калорійністю прийом їжі рекомендується вранці та в середині дня - саме тоді організм найбільш ефективно перетравлює та засвоює поживні речовини.
Обід - запорука стрункості
Дослідження показують, що люди, які споживають найбільшу кількість калорій в обід, менше схильні до ожиріння.
До речі, велика кількість їжі на вечерю збільшує ризик ожиріння та сприяє набору ваги.
Висококалорійний сніданок сприяє кращому контролю рівня цукру в крові протягом дня.
Обмежений у часі прийом їжі, як вид інтервального голодування, також може покращити метаболічне здоров'я. Проте, саме час доби має значення.
Ранкове вікно харчування
Воно ефективніше знижує рівень глюкози натщесерце у людей з надмірною вагою та ожирінням.
Денне вікно харчування
Знайте, що воно не має значного впливу на рівень глюкози та чутливості до інсуліну.
До речі, розвіяно 5 "дурних" міфів про вуглеводи.
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