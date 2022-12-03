Розкрито секрет антивікового макіяжу Меган Маркл: спробуйте і ви

Дружина принца Гаррі Меган Маркл славиться своєю красою та свіжістю. Як їй це вдається? Вся справа в антивіковому макіяжі, який робить колишня актриса.

Яка антивікова рада Меган Маркл?

Меган Маркл - знаменитість, у якої завжди ідеальний колір обличчя, і вона виглядає дуже молодо. Вона піклується про свою шкіру, використовуючи якісні продукти та регулярно доглядаючи її. Крім того, це не єдиний секрет. Справді, цього вона також використовує макіяж. Ось хитрощі Меган Маркл, щоб виглядати молодше і красивіше.

Ластовиння - антивіковий секрет Меган Маркл



Меган Маркл ставить усе на свої знамениті ластовинки. Здається банальним, але останні дарують герцогині Сассекській другу молодість. Вони пом'якшують риси та демонструють свіжий та рівний колір обличчя.

Що робити, якщо у вас немає природних ластовинок, як у Меган Маркл?



Хоча ластовиння є результатом генетичної спадщини, його можна намалювати на шкірі. Це змусить вас виглядати молодшою, відновлюючи колір обличчя.

Ви можете розмістити ластовинки будь-де, використовуючи правильний макіяж, а потім змусити їх зникнути, використовуючи простий засіб для зняття макіяжу.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Для цього вам знадобиться лише коричневий олівець чи олівець для брів, щоб намалювати невеликі крапки на ділянках вашого обличчя. Також не забувайте стежити за вигином обличчя, переходячи від однієї щоки до іншої. Намалювавши своє штучне ластовиння, ви можете розтушувати його пальцями або за допомогою пензля для макіяжу.

Поради щодо догляду за шкірою від Меган Маркл

Для цього досить добре очищати обличчя до двох разів на день. Справді, щодня шкіра піддається зовнішнім впливам, як забруднення і холод. Через це накопичуються мертві клітини. Саме з цієї причини дуже важливо ретельно вмивати обличчя.

Використовуйте правильні антивікові засоби

Щоб мати бездоганну шкіру, краще робити ставку на м'які засоби для чищення без мила і з нейтральним pH. Таким чином, ви уникаєте закупорки пор, пов'язаних зі скупченням шкірного сала, що призводить до появи прищів та вугрів. Перший крок у правильному догляді за собою - спочатку очистити обличчя за допомогою гарного пінистого очищувального засобу, який м'яко подбає про ваш колір обличчя.

Користуйтеся скрабом двічі на тиждень

Відлущуйте шкіру для кращого ефекту омолоджування. Як ви вже зрозуміли, гарне чищення саме по собі не може гарантувати гарну шкіру. Ось чому необхідно відлущувати шкіру приблизно двічі на тиждень.