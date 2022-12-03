Раскрыт секрет антивозрастного макияжа Меган Маркл: попробуйте и вы

Жена принца Гарри Меган Маркл славится своей красотой и свежестью. Как ей это удается? Все дело в антивозрастном макияже, который делает бывшая актриса.

О том, как сделать такой же сияющий мейкап рассказали в издании Sante.

Каков антивозрастной совет Меган Маркл?

Меган Маркл — знаменитость, у которой всегда идеальный цвет лица и она выглядит очень молодо. Она заботится о своей коже, используя качественные продукты и регулярно ухаживая за ней. Кроме того, это не единственный ее секрет. Действительно, для этого она также использует макияж. Вот уловка Меган Маркл, чтобы выглядеть моложе и красивее.

Веснушки — антивозрастной секрет Меган Маркл



Меган Маркл ставит все на свои знаменитые веснушки. Кажется банальным, но последние дарят герцогине Сассекской вторую молодость. Они смягчают черты и демонстрируют свежий и ровный цвет лица.

Что делать, если у вас нет естественных веснушек, как у Меган Маркл?



Хотя веснушки являются результатом генетического наследия, их можно нарисовать на коже. Это заставит вас выглядеть моложе, восстанавливая цвет лица.

Вы можете разместить их где угодно, используя правильный макияж, а затем заставить их исчезнуть, используя простое средство для снятия макияжа.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Для этого вам понадобится только коричневый карандаш или карандаш для бровей, чтобы нарисовать небольшие точки на участках вашего лица. Также не забывайте следить за изгибом лица, переходя от одной щеки к другой. Нарисовав свои искусственные веснушки, вы можете растушевать их пальцами или с помощью кисти для макияжа.

Советы по уходу за кожей от Меган Маркл

Для этого достаточно хорошо очищать лицо до двух раз в день. Действительно, каждый день кожа подвергается внешним воздействиям, таким как загрязнение и холод. В результате скапливается мертвые клетки. Именно по этой причине очень важно тщательно умывать лицо.

Используйте правильные антивозрастные средства

Чтобы иметь безупречную кожу, лучше делать ставку на мягкие очищающие средства без мыла и с нейтральным pH. Таким образом, вы избегаете закупорки пор, связанной со скоплением кожного сала, что приводит к появлению прыщей и угрей. Первый шаг в правильном уходе за собой — сначала очистить лицо с помощью хорошего пенящегося очищающего средства, которое мягко позаботится о вашем цвете лица.

Пользуйтесь скрабом два раза в неделю

Отшелушивайте кожу для лучшего омолаживающего эффекта. Как вы уже поняли, хорошая чистка сама по себе не может гарантировать красивую кожу. Вот почему необходимо отшелушивать кожу примерно два раза в неделю.