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Розкрито характеристики, ціна та дата виходу Apple iMac M4

Apple iMac M4 має вийти вже у 2024 році (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Стали відомі характеристики, ціна та дата випуску нової версії 24-дюймового Apple iMac з оновленим чіпом M4.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал відомого блогера Matt Talks Tech, який поділився інсайдерською інформацією.

Яким буде новий iMac M4

За даними блогера, iMac M4 матиме 23,5-дюймовий дисплей LED Retina з роздільною здатністю 4480x2520 пікселів.

Комп’ютера буде оснащено процесором Apple M4 з 10 ядрами CPU (4 високопродуктивні та 6 енергоефективних) та 4 ядрами GPU.

ПК буде доступний у конфігураціях пам'яті 8, 16, 24 ГБ ОЗУ та від 256 ГБ до 2 ТБ накопичувача.

У набір інтерфейсів увійдуть пара USB Type-C Thunderbolt 4, два додаткові USB Type-C для топових конфігурацій і Ethernet 1 Гбіт/с для дротового мережного підключення на деяких моделях.

Скриншот

Згадується веб-камера Center Stage з роздільною здатністю 1080p та функцією відстеження об'єкта в кадрі.

Matt Talks Tech також згадує про веб-камеру Center Stage з роздільною здатністю 1080p та функцією відстеження об'єкта.

Зовнішній вигляд iMac M4 буде схожим на модель 2021 року, але з деякими змінами, включаючи вище згаданий порт USB Type-C, щоб відповідати вимогам ЄС.

ПК буде доступний у таких кольорах: синій, зелений, червоний, сріблястий, жовтий, оранжевий та фіолетовий.

Ціни та дата випуску iMac M4

Початкова ціна комп’ютера сягатиме 1299 доларів за модель 8/256 ГБ.

При цьому повідомляється, що на версію iMac M4 Pro чекати не варто.

Очікується, що продаж нового творіння Apple розпочнеться в жовтні або листопаді 2024 року.

Важливо зазначити, що це лише інсайдерська інформація, і офіційні характеристики, ціни та дата випуску можуть відрізнятися від тих, що надав Matt Talks Tech.

Нагадаємо, що Samsung випустила комп'ютер у стилі iMac.

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