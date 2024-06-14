Оживіть робочий стіл: прості способи створити динамічні шпалери для Mac

Нудно дивитись на статичні картинки на вашому Mac? Бажаєте додати рухи та індивідуальності своєму робочому столу? Динамічні шпалери - це чудовий спосіб зробити це!

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Створення динамічних шпалер за допомогою Equinox

Додаток Equinox можна безкоштовно завантажити з Mac App Store. Після запуску вам потрібно вибрати, як буде працювати нові динамічні шпалери:

Сонячний: Зображення змінюються в залежності від часу сходу та заходу сонця у вашому регіоні

Зображення змінюються в залежності від часу сходу та заходу сонця у вашому регіоні Час: Зображення змінюються залежно від будь-яких інших заданих тимчасових інтервалів.

Зображення змінюються залежно від будь-яких інших заданих тимчасових інтервалів. Оформлення: Зображення змінюються залежно від того, чи увімкнено на macOS світлий або темний режим

На наступному екрані потрібно додати одне або кілька зображень для динамічних шпалер. Щоб видалити раніше додане зображення, натисніть правою кнопкою миші на нього і виберіть "Видалити зображення".

Ви можете перетягнути зображення у вікно програми або натиснути "Огляд", щоб вибрати їх вручну. Для режиму "Оформлення" вам знадобиться всього два зображення, але для інших режимів обмежень за кількістю немає (після додавання зображень ви можете змінити їх порядок, перетягуючи їх мишкою).

У режимі "Сонячний" необхідно вказати інформацію про висоту та азимут сонця - це положення сонця в небі на момент зйомки фотографії. Якщо ви не знаєте цих даних, натисніть кнопку "Калькулятор", щоб розрахувати їх на основі часу доби та вашого регіону.

У режимі "Час" вам потрібно вказати час відображення кожного зображення. Equinox автоматично додасть деякі часові інтервали, але ви можете змінити їх за потреби.

Натисніть "Створити", і після нетривалих обчислень ваші нові динамічні шпалери будуть готові.

У наступному вікні Equinox запропонує кілька варіантів: ви можете зберегти нове зображення на диск, поділитися ним в іншому додатку або встановити динамічні шпалери прямо через Equinox.

Equinox може швидко створювати для вас динамічні шпалери (фото: Lifehacker)

Пошук та встановлення динамічних шпалер

Ви маєте безліч варіантів створення динамічних шпалер на macOS. Ви можете вирушити на вулицю з камерою та штативом, можливо навіть налаштувавши таймлапс-зйомку, щоб вибрати кілька кадрів.

Як альтернатива, якщо у вас є тільки одне зображення, ви можете використовувати ваш улюблений редактор зображень для маніпуляцій з освітленням і квітами, створюючи кілька версій.

Якщо ви хочете використовувати динамічні шпалери, створені кимось іншим, ознайомтеся з галереями на сайті Dynamic Wallpaper Club і додатком 24 Hour Wallpaper для macOS. Останнє вимагає оплату - 1,29 доларів за шпалери або 69,99 доларів за всі 125 зображень, але всі вони відрізняються високою якістю.

Незалежно від ваших переваг у плані фонових зображень для вашого Mac, ви зможете знайти щось до смаку.

MacOS розпізнає файли, збережені як динамічні шпалери (фото: Lifehacker)

На сайті Dynamic Wallpaper Club у вас також є можливість створювати власні динамічні шпалери, хоча для цього потрібно зареєструватися та створити безкоштовний обліковий запис. Через веб-інтерфейс ви можете вибирати зображення та налаштовувати час їхньої зміни.

Це не так зручно, як у Equinox, але можливість існує (обов'язково зніміть галочку з поля Public wallpaper, якщо не хочете ділитися своїм твором зі спільнотою Dynamic Wallpaper Club).

Налаштування динамічних шпалер насправді просте: Відкрийте меню Apple, потім "Налаштування системи", потім виберіть "Шпалери". Натисніть "Додати фото" та "Вибрати", потім вкажіть macOS на створені вами динамічні шпалери.

Ви побачите, що тип зображення встановлено як Динамічний у верхньому правому куті, і зображення автоматично змінюватимуться в залежності від вказаних вами налаштувань.