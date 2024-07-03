Раскрыты характеристики, цена и дата выхода Apple iMac M4

Каким будет новый iMac M4

По данным блоггера, iMac M4 будет иметь 23,5-дюймовый дисплей LED Retina с разрешением 4480х2520 пикселей.

Компьютер будет оснащен процессором Apple M4 с 10 ядрами CPU (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) и 4 ядрами GPU.

ПК будет доступен в конфигурациях памяти 8, 16, 24 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ до 2 ТБ накопителя.

В набор интерфейсов войдут пара USB Type-C Thunderbolt 4, два дополнительных USB Type-C для топовых конфигураций и Ethernet 1 Гбит/с для проводного сетевого подключения на некоторых моделях.

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Упоминается веб-камера Center Stage с разрешением 1080p и функцией отслеживания объекта в кадре.

Matt Talks Tech также упоминает о веб-камере Center Stage с разрешением 1080p и функцией отслеживания объекта.

Внешний вид iMac M4 будет похож на модель 2021 года, но с некоторыми изменениями, включая вышеупомянутый порт USB Type-C, чтобы отвечать требованиям ЕС.

ПК будет доступен в следующих цветах: синий, зеленый, красный, серебристый, желтый, оранжевый и фиолетовый.

Цены и дата выпуска iMac M4

Начальная цена компьютера составит 1299 долларов за модель 8/256 ГБ.

При этом сообщается, что версии iMac M4 Pro ждать не стоит.

Ожидается, что продажи нового творения Apple начнутся в октябре или ноябре 2024 года.

Важно отметить, что это лишь инсайдерская информация, и официальные характеристики, цены и дата выпуска могут отличаться от предоставленных Matt Talks Tech.