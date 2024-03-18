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Розкрито головну відмінність PlayStation 5 Pro від базової консолі Sony

PlayStation 5 Pro буде в рази швидше за базову консоль Sony (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Sony розробляє PlayStation 5 Pro з удосконаленим графічним процесором, здатним утричі швидше виконувати певні завдання, порівняно з поточними моделями PS5.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Дані, які згадуються у документах

Продуктивність нової консолі становить 67 TFLOPS для 16-бітових обчислень з плаваючою комою, що приблизно дорівнює 33,5 TFLOPS для обчислень одинарної точності, порівняно з 10,28 TFLOPS базової моделі. Поліпшення продуктивності рендерингу складає 45 відсотків порівняно з PS5.

Пряме порівняння TFLOPS між консолями не зовсім адекватне через зміни в архітектурі AMD RDNA. Тим не менш, можна впевнено сказати, що покращення продуктивності від графічного процесора буде значним (приблизно 10,28 TFLOPS проти 17 TFLOPS).

Том Хендерсон з Insider Gaming підтвердив достовірність цих даних, зазначивши також потроєння продуктивності трасування променів для PlayStation 5 Pro.

Крім того, консоль буде оснащена системною пам'яттю зі швидкістю 576 ГБ/с (на 28 більше, ніж у PS5) та покращеним аудіообладнанням для обробки більшої кількості ефектів.

Процесор залишиться тим самим, що й у базової PS5, але з можливістю розгону, що підвищує тактову частоту до 3,85 ГГц. Це дозволить підвищити продуктивність на 10 відсотків, хоча активація цієї функції може трохи сповільнити роботу графічного чіпа приблизно на 1,5 відсотка.

Очікується, що випуск PlayStation 5 Pro відбудеться у святковий сезон 2024 року.

Нагадаємо, що глава PlayStation визначив найкращі ігри для кожного покоління консолей Sony.

А ще ми писали про термін виходу Sony PlayStation 6.

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