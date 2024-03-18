Раскрыто главное отличие PlayStation 5 Pro от базовой консоли Sony

Данные, которые упоминяются в документах

Производительность новой консоли составляет 67 TFLOPS для 16-битных вычислений с плавающей запятой, что приблизительно равно 33,5 TFLOPS для вычислений одинарной точности, в сравнении с 10,28 TFLOPS базовой модели. Улучшение производительности рендеринга составляет 45 процентов по сравнению с PS5.

Прямое сравнение TFLOPS между консолями не совсем адекватно из-за изменений в архитектуре AMD RDNA. Тем не менее, можно уверенно сказать, что улучшение производительности от графического процессора будет значительным (примерно 10,28 TFLOPS против 17 TFLOPS).

Том Хендерсон из Insider Gaming подтвердил достоверность этих данных, отметив также утроение производительности трассировки лучей для PlayStation 5 Pro.

Кроме того, консоль будет оснащена системной памятью со скоростью 576 ГБ/с (на 28 больше больше, чем у PS5) и улучшенным аудиооборудованием для обработки большего количества эффектов.

Процессор останется тем же, что и у базовой PS5, но с возможностью разгона, повышающего тактовую частоту до 3,85 ГГц. Это позволит повысить производительность на 10 процентов, хотя активация этой функции может немного замедлить работу графического чипа, примерно на 1,5 процента.

Ожидается, что выпуск PlayStation 5 Pro состоится в праздничный сезон 2024 года.