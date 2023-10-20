У новій грі про Людину-павука з'явилися українські прапори та вивіски: переконайтеся самі (фото)

У геймерському світі вийшла нова гра про відомого Людину-павука "Marvel's Spider-Man 2". Фани з нетерпінням чекали на неї, проте українська частина шанувальників була вражена найбільше. Розробники вирішили прикрасити вулиці міста, якими пересувається герой гри, українськими прапорами та вивісками.

Який вигляд тепер має інтерфейс, показує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис стрімера Падона в Х (Twitter).

Як виглядає гра

"Кажуть, один з перших районів доступних для дослідження у Marvel's Spider-Man 2 це маленька Одеса!" - написав стрімер.

На скриншотах, які зробив блогер, можна побачити національні прапори та вивіски українською мовою. Зокрема, "Kyiv Clothing", "Лікарня", "Аптека", "The Tryzub" тощо.

Скриншоти: twitter.com/pad0n

Крім того, розробники використали й кілька діалектичних українських слів, як-от склепочок, що означає "крамниця". У ньому продають борщ, пироги, голубці та медівник.

Скриншоти: twitter.com/pad0n

Інші користувачі також знайшли в ігровому місті церкву.

Скриншот: twitter.com/RangeVlad

Як відреагували українці