Розкопки в Колізеї пролили світло на їжу стародавніх римлян: знахідки вразили вчених

Вчені провели дослідження в каналізаційній системі Колізею в Римі та з'ясували, чим харчувалися древні римляни, які відвідували гладіаторські бої.

Стародавні римляни збиралися на трибунах Колізею для перегляду гладіаторських боїв. І вони так само як і сучасні глядачі, любили вживати всякі смаколики під час заходів. Це стало відомо після дослідження в Археологічному парку Колізею.

У каналізаційних та дренажних системах Колізею археологи знайшли насіння інжиру, винограду, вишні, персиків, слив, ожини та дині. Також були виявлені сліди волоських горіхів, фундуку та оливок.

Фото: twitter.com/DrJEBall

Також зазначається, що під час гладіаторських боїв готували м'ясо – на імпровізованих жаровнях. Крім м'ясних страв були також аналоги страв, які зараз відомі як піца.

Ще дослідники знайшли фрагменти кісток ведмедів, левів, леопардів, собак і великих кішок, які, ймовірно, використовувалися для битв або як видобуток у мисливських іграх на давньоримській арені.

Було знайдено понад 50 монет пізнього римського періоду, а також срібну монету приблизно 170-171 років нашої ери в ознаменування 10-річного правління імператора Марка Аврелія.

Розкопки проводили у південному колекторі, який був заблокований та не використовувався з 523 року до н.е.

Колізей - амфітеатр, пам'ятка Стародавнього Риму, одна з найграндіозніших споруд Стародавнього світу, яка збереглася до нашого часу.

Будівництво Колізею розпочали у 72 році до н.е. і закінчили лише до 80 року до н.е. Для будівництва цієї споруди використовували рабів після війни в Юдеї. Також над Колізеєм працювали професійні будівельники, інженери, художники та декоратори.

Він вміщував одночасно до 50 тисяч осіб і там проводили розважальні видовища – бої гладіаторів, звірячі полювання та цькування і навіть морські битви.

217 року Колізей сильно постраждав від пожежі й був реставрований. 405 року гладіаторські бої були заборонені, а 422 року він сильно постраждав після землетрусу. Декілька років пішло на відновлення і його знову зруйнувало землетрусом у 500-х роках. А ще через деякий час будова почала занепадати, тому що по християнській моралі неприпустимо було проводити значні й жорстокі видовища.

У середні віки Колізей використовувався для укриття знатних панів, там по черговості робили житло, потім бої биків, лікарню, прядильну фабрику і навіть завод із добування селітри.

У XV і XVI на Колізей дивилися, як на джерело будівельного матеріалу - звідти брали каміння для будівництва венеціанського палацу, палацу канцелярії, палаццо Фарнезе та інших споруд.

Нині Колізей став символом Риму та одним із найпопулярніших туристичних об'єктів. У 2007 році його було внесено до списку семи Нових чудес світу.