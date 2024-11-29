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Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму

П'ятниця 29 листопада 2024 07:14
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Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму Трендові фасони светрів на зиму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Модний гардероб на осінь та зиму 2025 року неможливо уявити без теплого светра, гольфа-водолазки чи затишного кардигану. Їх можна поєднувати з різними спідницями та брюками, а також створювати багатошарові образи з пальтами.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які моделі теплих светрів будуть на піку популярності взимку 2025 року.

Светр з розкльошеними рукавами

Образ з таким светром підкреслить вашу жіночність та елегантність. Рукави можуть поступово розширяться від плеча до манжети, що створює вишуканий та витончений образ. Це більш стриманий варіант, який гарно виглядає як в офісному, так і в повсякденному вбранні.

Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зимуРозкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму

Светр з широкими рукавами (фото: instagram.com/anoukyve)

Коричневий відтінок

Коричневий колір - тренд осені та зими. Можна приглянути модель в стилі оверсайз для створення розслабленого образу. Ще один варіант - коричневий светр з великими переплетіннями - така річ зігріє навіть у найпрохолодніші дні, а текстура додасть цікавий акцент в образ.

Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму

Коричневий колір на піку популярності (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Светр з візерунком Fair Isle

Цей традиційний скандинавський візерунок відомий своїми геометричними та симетричними мотивами, які створюються за допомогою різнокольорової пряжі. Візерунок Fair Isle часто включає елементи сніжинок, оленів, зірок та інші зимові символи, а також характерні кольорові поєднання, такі як червоний, синій, білий і сірий.

Взимку 2025 светри з візерунком Fair Isle можуть бути виконані в неординарних кольорах, таких як пастельні, рожеві та м'ятні відтінки. Поєднувати такий светр можна як із джинсами, так і зі спідницями.

Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму

Светр зі скандинавськими мотивами (фото: instagram.com/anoukyve)

Светр з коміром

Комір-поло - це елегантний варіант у стилі ретро для осені та зими. Светр з таким коміром надає образу акуратності та витонченості. З ним можна створити стильний багатошаровий лук, якщо одягнути під нього футболку або майку, а зверху накинути жакет в смужку.

Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму

Светр з коміром (фото: instagram.com/annelauremais)

Джемпер на блискавці

Блискавка у поєднанні з коміром-стійкою - це ідеальний варіант для холодної погоди. Це виглядає стильно та зручно, зберігає тепло, але при цьому можна регулювати, наскільки високо буде застебнутий комір.

Джемпери з блискавкою можуть бути як однотонними, і з принтами. У 2025 році популярні пастельні відтінки (м'ятний, пудровий, рожевий), а також класичні нейтральні кольори (чорний, сірий, темно-синій). Також актуальні джемпери з яскравими акцентами та контрастними блискавками.

Розкльошені рукави, комір та блискавка: як виглядають трендові моделі светрів на зиму

Джемпер на блискавці (фото: instagram.com/iamzoefoster)

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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Anouk Yve, Annabel Rosendahl, Adenorah, Zoë Foster.

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