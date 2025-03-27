У розкішному номері люкс за 22 тисячі: як Оля Полякова відпочиває з донькою у Львові (фото)

Де відпочиває Оля Полякова

Співачка відправилася до Львова разом з 13-річною донькою Алісою. Там вона оселилася в обласному готельному комплексі Emily Resort, який має 5-зірковий статус, оточений природним ландшафтом та водоймою.

Поселившись в розкішному номері люкс з видом на озеро, вона вирушила разом із донькою на кінну прогулянку. За словами співачки, Аліса обожнює кататися на конях.

Скільки коштує номер, в якому відпочиває Полякова

Номер містить диван та велике ліжко, а також два телевізори. Він виконаний у коричневих, білих та синіх відтінках. Сучасний інтер'єр доповнює скляна стіна у ванній кімнаті. При вході є просторий коридор з гардеробною.

Додаткового комфорту додає широкий балкон, з якого відкривається захопливий вид на озеро, що створює атмосферу спокою та гармонії.

Одна ніч в такому стильному та комфортному номері коштує від 22600 грн.

У якому номері відпочиває Оля Полякова (скриншот)

Оля подорожує з донькою вже кілька днів. Напередодні вона показала, як прогулювалася з дівчинкою Львовом. Аліса не сильно любить позувати на камеру, але кілька кадрів з зірковою мамою зробила.

Також на одному зі знімків артистка пожартувала, що її дочка потребує порятунку.

Оля Полякова в Instagram показала, як відпочиває з донькою (колаж: РБК-Україна)

Нагадаємо, Оля виховує двох доньок від шлюбу з бізнесменом Вадимом Буряковським. Старша, 20-річна Маша, навчається в американському коледжі.

Крім того, Полякова нещодавно вразила відвертою фотосесію для Playboy. Це була її перша ню-фотосесія з 2016 року. Артистка постала на обкладинці видання з оголеними грудьми, вкотре руйнуючи стереотипи.

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