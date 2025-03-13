Бренди та розкішні прикраси від колишнього чоловіка-нардепа: скільки коштує "лук" акторки Саліванчук

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост блогера в Instagram.

Скільки коштує лук Саліванчук

Прогулюючись Львовом, він зустрів артистку і вирішив розпитати про її речі та аксесуари.

Для стильного образу вона обрала total denim look, який доповнила бежевим піджаком і головним убором такого ж відтінку.

Саліванчук "вигуляла" джинсову сорочку Aisenberg за 2000 гривень, джинси колаборації Adidas і Ksenia Schnaider за 4000 гривень, чоботи з деніму на високих підборах українського бренду - 7000 грн, а також бежеве пальто-піджак бренду Sarna, яке коштувало приблизно стільки ж.



Анна Саліванчук (скриншот відео)

Карма звернув увагу на прикраси та брендову сумку Louis Vuitton.

"Я побачив одразу Van Cleef", - підкреслив блогер, побачивши сережки на зірці.

Саліванчук зазначила, що має сережки, браслет, каблучки та ланцюжок від цього бренду. Усе це подарунки від колишнього чоловіка-нардепа, з яким вона розлучилася 2023 року.

А блакитну сумку крос-боді Louis Vuitton актриса подарувала собі на 39-річчя. Її вартість - 4200 доларів (приблизно 174 тисяч гривень).

"Louis Vuitton я давно хотіла, саме в цьому кольорі. Мені було 39 років влітку", - підкреслила вона.

Що відомо про Анну Саліванчук

Акторка у 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Того ж року почала грати в театрі, а з 2007-го - зніматися в кіно.

На її рахунку - понад 30 ролей у фільмах і серіалах.

Близько 8 років Анна була одружена з народним депутатом і колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим. У цьому шлюбі у неї народилися двоє синів: Гліб і Микита.

У березні 2024 року артистка заявила, що розлучається з чоловіком. Як виявилося, це сталося ще в травні 2023 року, але Саліванчук довго приховувала, що вони вже не разом.

На початку 2025 року вона зізналася, що закрутила новий роман.



Саліванчук з дітьми та колишнім чоловіком (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

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