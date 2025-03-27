В роскошном номере люкс за 22 тысячи: как Оля Полякова отдыхает с дочкой во Львове (фото)

Где отдыхает Оля Полякова

Певица отправилась во Львов вместе с 13-летней дочерью Алисой. Там она поселилась в областном гостиничном комплексе Emily Resort, который имеет 5-звездочный статус, окружен природным ландшафтом и водоемом.

Поселившись в роскошном номере люкс с видом на озеро, она отправилась вместе с дочкой на конную прогулку. По словам певицы, Алиса обожает кататься на лошадях.

Сколько стоит номер, в котором отдыхает Полякова

В номере есть диван и большая кровать, а также два телевизора. Он выполнен в коричневых, белых и синих оттенках. Современный интерьер дополняет стеклянная стена в ванной комнате. При входе есть просторный коридор с гардеробной.

Дополнительного комфорта добавляет широкий балкон, с которого открывается захватывающий вид на озеро, что создает атмосферу спокойствия и гармонии.

Одна ночь в таком стильном и комфортном номере стоит от 22600 грн.

В каком номере отдыхает Оля Полякова (скриншот)

Оля путешествует с дочкой уже несколько дней. Накануне она показала, как прогуливалась с девочкой по Львову. Алиса не сильно любит позировать на камеру, но несколько кадров со звездной мамой сделала.

Также на одном из снимков артистка пошутила, что ее дочь нуждается в спасении.

Оля Полякова в Instagram показала, как отдыхает с дочкой (коллаж: РБК-Украина)

Напомним, Оля воспитывает двух дочерей от брака с бизнесменом Вадимом Буряковским. Старшая, 20-летняя Маша, учится в американском колледже.

Кроме того, Полякова недавно поразила откровенной фотосессию для Playboy. Это была ее первая ню-фотосессия с 2016 года. Артистка предстала на обложке издания с обнаженной грудью, в очередной раз разрушая стереотипы.

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