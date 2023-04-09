Розкішна паска Львівська баба за старовинним рецептом: ви будете вражені!

Рецептів паски існує дуже багато: класичні, сирні, бездріжджові, швидкі... Щоб точно не прогадати і спекти найкращу, варто скористатися перевіреним рецептом. Як то паска з кулінарної книги берегині української кухні Дарії Цвєк.
Рецепт з'явився на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Влийте в миску тепле молоко, додайте столову ложку цукру від загальної кількості, покришіть живі дріжджі. Перемішайте і дайте підійти.
Змішайте жовтки з цукром і ванільним цукром до однорідності. Потріть мигдаль і просійте борошно.
Влийте опару в просіяне борошно, додайте сіль і яєчну масу.
Перемішайте спочатку лопаткою, а потім руками. Коли тісто збереться в купку, додайте розтоплене не гаряче вершкове масло. Вимішуйте тісто, поки воно не почне відходити від рук.
Додайте цукати, родзинки, натертий мигдаль. Сформуйте в кульку і дайте підійти в теплому місці протягом близько двох годин.
Обімніть тісто, знову перемішайте. Сформуйте грудочки і вкладіть у форми, заповнюючи на 1/3 форми. Дайте підрости протягом хвилин 20.
Збийте яйце кімнатної температури і змастіть верхівки пасок.
Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до зарум'янення і до сухої шпажки.
Охолодіть паски на решітці, покрийте глазур'ю за улюбленим рецептом і прикрасьте до смаку.
Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Кулінарку називають берегинею української кухні, авторкою бестселерів. Загалом було продано понад 5 млн примірників її книг.
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