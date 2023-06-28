Розходимося, зради нема. У Львові розкрили таємницю дивної скульптури біля Оперного театру

Що за скульптура розбурхала Львів

Скульптура оголеного чоловіка, який підтримує стіни Оперного театру у центрі міста, з'явилася несподівано. І жодної інформації про неї не було. У соціальних мережах відразу ж розгорілися суперечки про доцільність такого перфомансу під час війни, почалися питання про те, хто фінансував цей витвір мистецтв.

"Про цю художню провокацію вже гуде майже весь Львів. Велетень, який тримає Оперний, не залишає байдужим, а отже виконує свою роботу добре. Скульптура чоловіка "Містера Арбітріума" штовхає та тримає. Це те, що має робити культура – сьогодні та завжди", – написав мер Львова.

Він розповів, що італійський художник Емануеле Джіанелі своїм твором вирішив підтримати українців та привіз скульптуру велетня до Львова. Локацію обрали символічну, оскільки скульптура у прямому розумінні підтримує Оперний театр, а разом із ним українське мистецтво та культурну спадщину.

За словами Садового, дивлячись на цю скульптуру можна знайти багато сенсів, але ідея одна – підтримка та привернення уваги до України та війни.

Він додав, що місто на перевезення та встановлення скульптури не витратило жодної копійки - це був подарунок.

"І ще одне. Місто не витратило на транспортування та встановлення скульптури ні копійки", - наголосив глава міста.

"Я думаю про тих українських митців, які загинули, страждають чи не можуть працювати над своїми культурними проєктами, даруючи красу думки своїй державі та всьому світу. Висловлюю свою надію на якнайшвидше приєднання України до Європейської спільноти та хочу, щоб це почули не як від художника з Італії, а від художника з Європи. Я радий, що мій велетень є символом підтримки, яку весь світ хоче надати українцям", - розповів про велетня автор скульптури.

Незвичайна скульптура біля Оперного театру розбурхала Львів. Фото: Роман Балук

Реакція на нову скульптуру

Реакція на новий витвір мистецтва біля Оперного театру у львів'ян неоднозначна. Комусь "Містер Арбітріум" сподобався, а хтось вважає, що йому там не місце.