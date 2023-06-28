RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Розходимося, зради нема. Во Львове раскрыли тайну странной скульптуры возле Оперного театра

Львов взбудоражила необычная скульптура возле Оперного театра (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Возле Оперного театра во Львове появилась загадочная скульптура обнаженного мужчины, которая поддерживает стену. Этот таинственный перфоманс вызвал много разговоров среди жителей Львова и гостей города.

Тайну этой странной скульптуры, о которой "гудит" весь Львов, раскрыл на своей странице в Facebook мэр Андрей Садовой.

Что за скульптура взбудоражила Львов

Скульптура обнаженного мужчины, который поддерживает стены Оперного театра в центре города появилась неожиданно. И никакой информации о ней не было. В социальных сетях сразу же разгорелись споры о целесообразности такого перфоманса во время войны, начались вопросы о том, кто финансировал это произведение искусств.

"Об этой художественной провокации уже гудит почти весь Львов. Великан, который держит Оперный, не оставляет равнодушным, а значит выполняет свою работу хорошо. Скульптура мужчины "Мистера Арбитриума" толкает и держит. Это то, что должна делать культура - сегодня и всегда", - написал мэр Львова.

Он рассказал, что итальянский художник Эмануеле Джианнелли своим произведением решил поддержать украинцев и привез скульптуру великана во Львов. Локацию выбрали символическую, так как скульптура в прямом смысле поддерживает Оперный театр, а вместе с ним украинское искусство и культурное наследие.

По словам Садового, глядя на эту скульптуру можно найти много смыслов, но идея одна - поддержка и привлечение внимания к Украине и войне.

Он добавил, что город на перевозку и установку скульптуры не потратил ни копейки - это был подарок.

"И еще одно. Город не потратил на транспортировку и установку скульптуры ни копейки", - подчеркнул глава города.

"Я думаю о тех украинских художниках, которые погибли, страдают или не могут работать над своими культурными проектами, даря красоту мысли своему государству и всему миру. Выражаю свою надежду на скорейшее присоединение Украины к Европейскому сообществу и хочу, чтобы это услышали не как от художника из Италии, а художника из Европы. Я рад, что мой великан является символом поддержки, которую весь мир хочет предоставить украинцам", - рассказал о великане автор скульптуры.

Необычная скульптура возле Оперного театра взбудоражила Львов. Фото: Роман Балук

Реакция на новую скульптуру

Реакция на новое произведение искусства возле Оперного театра у львовян неоднозначная. Кому-то "Мистер Арбитриум" пришелся по вкусу, а кто-то считает, что ему там не место.

  • Не пришей кобыле хвост
  • "А он нас не стрясет?"
  • Скульптура имеет двойное прочтение! Кто-то видит в этом поддержку искусства, отталкиваясь от образа Атлантов и Кариатида, широко представленных в архитектуре. Но можно этот образ трактовать как мифического Голема, стремящегося разрушить традиционную культуру славян. И это более вероятно, поскольку поза и усилия этого Голема больше намекают на разрушение того, что и так стоит крепко. Так почему бы ему не подпереть, скажем, наклонную пизанскую башню?! И еще - на транспортировку Троянского коня, подаренного греками,- троянцы тоже ничего не потратили, зато потеряли все... Словом, очень спорная скульптура...
  • Очень круто
  • Попросите подарить такую красоту для балконов, которые разваливаются на каждой исторической улице города
  • Я почему-то так и подумала, что эта скульптура - подарок. Привлекает внимание к Украине, к украинской культуре и ее наследию. Нормально, пусть побудет, пока война. А там видно, что с ней дальше будет.
  • Нам надо больше скульптур, чтобы было на кого опираться.
  • Оно просто выглядит некрасиво в этом месте.
  • Что в этом прекрасного?
  • А мне нравится, очень! Монументальный Оперный как будто стал частью современного, как ожил.

Кстати, ранее мы писали о том, как выглядит самый шикарный МакДональдс в мире.

А еще рассказывали о том, что в Киеве на монументе "Родина-мать" появится тризуб.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовКультураскульптурановини Львів