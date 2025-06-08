Не рожевий: Катя Осадча показала головний відтінок літа, який обирають стильні та успішні

Катя Осадча продемонструвала одразу два стильних аутфіти в білому - саме цей відтінок модні експерти називають головним у сезоні літо-2025. Образи телеведучої - приклад того, як носити біле і в повсякденному житті, і на світських подіях.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Осадчої.
Зірка продемонструвала цікавий літній образ, який поєднує елементи романтики, стилю кежуал і навіть трохи ковбойського шику.
Лук Осадчої в стилі бохо-шик (фото: instagram.com/kosadcha)
Біла подовжена сорочка без рукавів, яка має накладні кишені з клапанами на грудях, що надає їй трохи утилітарного вигляду. Тканина виглядає легкою і дихаючою, що ідеально підходить для спекотного літа.
Короткі шорти з воланами та рюшами, що надає образу грайливості та жіночності.
Високі чорні чоботи до колін із блискучої шкіри. Вони створюють контраст із легким білим костюмом і надають образу сміливості.
Тонкий золотий пояс, що підкреслює талію і додає елегантності. Солом'яний капелюшок з круглими полями, який підсилює літній настрій. Крім того, вона додала в лук сережки та браслети, а також золотистий пояс.
Катя Осадча показала стильний образ на літо (фото: instagram.com/kosadcha)
Друге вбрання Осадчої - це діловий костюм молочного відтінку. Брючний костюм є основою класичного ділового стилю, але завдяки сучасному крою і світлому кольору він має розкішніший і менш суворий вигляд.
Катя Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)
Для виходу у світ телеведуча вибрала костюм, що складається з жакета і штанів прямого крою.
Піджак у стилі оверсайз з чітко вираженими, можливо, посиленими плечима, що надає йому сучасної та структурної форми. Він двобортний, з широкими лацканами та кишенями.
Штани - прямі, широкі, вільного крою, що створюють стрункий силует і мають дуже комфортний вигляд.
Лук для офісу або святкового заходу (фото: instagram.com/kosadcha)
На шиї видно кілька тонких золотих ланцюжків, що надають делікатного акценту. Також помітна тонка каблучка на руці.
Доповнити жіночний образ вона вирішила елегантними туфлями-човниками на високих підборах. Втім, доповнити такий костюм можна і зручними кедами або кросівками.
Стильний лук в офіс (фото: instagram.com/kosadcha)
Білий колір асоціюється з естетикою 90-х років, коли мінімалізм був на піку популярності. Цей стиль повертається в моду, і білий стає символом чистоти та сучасного підходу до моди.
У спекотну погоду білий колір має не тільки стильний вигляд, але і є практичним вибором. Він відбиває сонячні промені, що допомагає зберігати прохолоду, а також підходить для різних ситуацій - від офісу до пляжу.
Білий колір слугує чудовим фоном для цікавих аксесуарів. Золоті прикраси, яскраві сумки або взуття можуть надати образу індивідуальності та стилю.
Білий легко поєднується з іншими кольорами, створюючи як класичні, так і сміливі образи. Це дає змогу модникам експериментувати з різними стилями та знаходити свій унікальний вигляд.
Катя Осадча показала, що носити влітку 2025 (фото: instagram.com/kosadcha)
Вас також може зацікавити