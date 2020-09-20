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Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично заборонено робити в цей день

Неділя 20 вересня 2020 17:02
Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично заборонено робити в цей день
Різдво Пресвятої Богородиці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Різдво Пресвятої Богородиці пов'язано з рядом заборон, яких потрібно дотримуватися

Свято Різдва Пресвятої Богородиці, яке відзначається 21 вересня, є першим великим святом з Дня Церковного новоліття. Як правильно провести цей день, що можна, а що категорично заборонено робити під час великого торжества – читайте нижче.

Різдво Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії – велике християнське свято. У православ'ї воно налужить до числа двунадесятих, тобто є одним з дванадцяти найважливіших після Пасхи свят. Християни йдуть в храми, де відбуваються урочисті богослужіння. В молитвах вони звертаються до Богородиці і просять у неї захисту і благословення.

При цьому свято пов'язане з рядом заборон, які ні в якому разі не можна порушувати.

Що категорично заборонено робити на Різдво Пресвятої Богородиці

  • Православна церква категорично забороняє вступати в совісні конфлікти і вже тим більше із застосуванням фізичної сили. Також бажати зла іншій людині або думати про когось погано. Помисли в цей день повинні бути чисті.
  • У цей день також заборонено відмовляти у проханні про допомогу, навіть якщо вам в тягар.
  • У цей день заборонено зловживати алкоголем і влаштовувати пишні святкування.
  • На другу Пречисту (як ще називають це свято) також не рекомендовано займатися важкою фізичною працею - роботу по будинку, в саду і на городі варто відкласти на потім.
  • Не можна їсти м'ясо і продукти тваринного походження.
  • Не можна ділитися хлібом з іншими людьми, крім як з родиною.

Всі ці заборони безпосередньо пов'язані з традиціями дня. Різдво Богородиці традиційно вважається жіночим святом. Жінки, у яких немає дітей, накривають святковий стіл і запрошують бідних – "щоб молилися до Богородиці за їхніх дітей". Вважається, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров'я та щастя дітей в цей день мають особливу силу. Також з цього дня вже можна було засилати старостів до дівчат.

День Різдва Богоматері - пісний. Сьогодні не можна вживати в їжу м'ясо, яйця і молочні продукти. Також слід пам'ятати, що хліб чи інші хлібобулочні вироби, спечені самостійно або куплені в магазині, сьогодні потрібно обов'язково з'їсти в колі сім'ї, розділивши між усіма. З чужими людьми цим хлібом ділитися не можна.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, скільки свят у жовтні і скільки за них дадуть додаткових вихідних днів.

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