Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Рождественский Святвечер - особое время, которое собирает за столом накрытым 12-ю постными блюдами большую семью. Отмечают его 6 января, попробовав после появления в небе первой звезды сперва кутью, а потом и другие вкусности. После ужина украинцы отправлялись колядовать, нести кутью крестным, петь песни, славить Рождество.

Это время наполнено не только особыми традициями, но и запретами. Что же нельзя делать в Святвечер, чтобы не накликать беду, читайте ниже в нашем материале Styler .

Главные запреты праздника

Накануне Рождества и в сам праздник, 7 января нужно одеваться во все светлое и чистое. Если проигнорировать этот совет, считается, что в жизнь могут ворваться неприятности, справиться с которыми своими силами не удастся.

Мужчинам 6 января запрещается резать скот, а женщинам нельзя шить, вышивать, вязать. Это связано с тем, что в Святвечер нельзя пользоваться острыми предметами, иначе можно навлечь на себя беду.

Верующим, которые придерживались Рождественского поста с 28 ноября, сегодня нельзя есть до появления в небе первой звезды. А на столе - это важно - должно быть 12 блюд.

Если вы не постились, все равно сегодня не стоит переедать и напиваться. Под особым запретом - алкоголь и сильное веселье.

Нельзя в Святвечер жадничать, отказывать в гостеприимстве. Иначе в дом постучится голод и беда. Угостите как можно больше людей, которые в этом нуждаются.

Несколько интересных примет на Святвечер

О погоде наши предки говорили: если в Святвечер кошки скребут пол, значит, надвигается метель.

Также подмечали: если вороны кружат в небе, впереди снегопад, если садятся на крыши домов и макушки деревьев - мороз, если ходят по земле - оттепель.