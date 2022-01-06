Різдвяний Святвечір 2022: що категорично не можна робити, аби не накликати біду

Різдвяний Святвечір - особливий час, який збирає за столом накритим 12-ма пісними стравами велику родину. Відзначають його 6 січня, скуштувавши після появи в небі першої зірки спершу куті, а згодом й інших смаколиків. Після вечері українці здавна вирушали колядувати, нести кутю хрещеним, співати пісень, славити Різдво.

Цей час сповнений не тільки особливими традиціями, але й заборонами. Що ж не можна робити у Святвечір, аби не накликати біду - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Головні заборони свята

Напередодні Різдва і у саме свято, 7 січня потрібно одягатися в усе світле і чисте. Якщо проігнорувати цю пораду, вважається, що в життя можуть увірватися неприємності, впоратися з якими своїми силами не вдасться.

Чоловікам 6 січня забороняється різати худобу, а жінкам не можна шити, вишивати, в'язати. Це пов'язано з тим, що у Святвечір не можна користуватися гострими предметами, інакше можна накликати на себе біду.

Вірянам, які дотримувалися Різдвяного посту з 28 листопада, сьогодні не можна їсти аж до появи в небі першої зірки. А на столі - це важливо - має бути 12 страв.

Якщо ви не постували, все одно сьогодні не варто переїдати і напиватися. Під особливою забороною - алкоголь і сильні веселощі.

Не можна у Святвечір скупитися, відмовляти в гостинності. Інакше в дім постукає голод і лихо. Пригостіть якомога більше людей, які цього потребують.

Кілька цікавих прикмет на Святвечір

Про погоду наші предки казали: якщо у Святвечір кішки шкребуть підлогу, значить, насувається хуртовина.

Також помічали: якщо ворони кружляють у небі, попереду снігопад, якщо сідають на дахи будинків чи верхівки дерев - мороз, якщо ходять по землі - відлига.