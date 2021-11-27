Рождественский пост 2021: традиции и самые строгие запреты
Рождественский пост в 2021 году начинается в воскресенье, 28 ноября. Продлится этот период до Рождества Христова, 6 января 2022 года. Запреты по традиции касаются не только питания, но и образа жизни христиан.
Какие существуют традиции Рождественского поста и какие будут в этот период самые строгие запреты – читайте в Styler.
Рождественский пост самый длинный по продолжительности и имеет самые строгие запреты в течении этих 40 дней. Есть дни, когда ограничения более суровые.
Ограничения в питании
Пища во время этого поста разрешается очень простая. Нужно отказаться от мяса и других продуктов животного происхождения – яиц, молока, сливочного масла.
Растительное масло разрешено только во вторник, четверг и на выходных. В остальные дни предписано использовать сухоядение.
Можно использовать в пищу каши и блюда из овощей. Однако готовить их придется без жиров. Рекомендуется также употреблять зерновые, фрукты, ягоды, орехи, мед. Из напитков – соки, морсы, чай и кисель.
Рыба разрешена только в субботу и воскресенье, а также в дни больших церковных праздников. Также в праздничные дни разрешено небольшое количество церковного вина.
Самые строгие ограничения в еде приходятся на последнюю неделю поста – перед Рождеством. Из рациона нужно исключить рыбу и растительное масло.
Алкоголь в дни поста полностью запрещен, кроме тех дней, когда можно выпить за обедом небольшое количество вина.
Запреты в общественной жизни
В дни Рождественского поста категорически запрещено проводить обряды венчания и свадьбы. Нельзя веселиться, петь, посещать увеселительные заведения и танцевать.
Нельзя завидовать, конфликтовать, оскорблять ближних, обманывать, сплетничать, курить.
Также грехом считается ссориться, впадать в уныние, сквернословить. Дни нужно проводить в молитвах и чтении духовной литературы.
Главной целью поста является смирение, очищение своей души и мыслей от плохих мыслей, размышление о важных моментах уходящего года, духовное очищение и наполнения чистой позитивной энергетикой.
К людям нужно проявлять доброту, терпение, прощать ошибки и мириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Кому можно не соблюдать пост в пище
Священники указывают на то, что не все люди могут соблюдать ограничения в еде.
Это касается беременных и кормящих женщин, стариков и немощных, людей с проблемами желудка, онкологией и диабетом.
Можно не соблюдать пост тем, кто только начал выздоравливать после тяжелого заболевания.
Можно не поститься маленьким детям до 7 лет и путникам, которые находятся вдалеке от дома.
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