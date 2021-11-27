Різдвяний піст 2021: традиції і найсуворіші заборони

Різдвяний піст у 2021 році починається в неділю, 28 листопада. Триватиме цей період до Різдва Христового, 6 січня 2022 року. Заборони за традицією стосуються не тільки харчування, а й способу життя християн.

Які існують традиції Різдвяного посту і які будуть в цей період найсуворіші заборони – читайте в Styler.

Різдвяний піст найдовший за тривалістю і має найсуворіші заборони протягом цих 40 днів. Є дні, коли обмеження більш суворі.

Обмеження в харчуванні

Їжа під час цього посту дозволяється дуже проста. Потрібно відмовитися від м'яса та інших продуктів тваринного походження – яєць, молока, вершкового масла.

Рослинну олію дозволено тільки у вівторок, четвер і на вихідних. В інші дні наказано використовувати сухоїдіння.

Можна використовувати в їжу каші та страви з овочів. Однак готувати їх доведеться без жирів.

Рекомендується також вживати зернові, фрукти, ягоди, горіхи, мед. З напоїв - соки, морси, чай і кисіль.

Риба дозволена тільки в суботу та неділю, а також в дні великих церковних свят. Також у святкові дні дозволено невелику кількість церковного вина.

Найсуворіші обмеження в їжі припадають на останній тиждень посту – перед Різдвом. З раціону потрібно виключити рибу і рослинну олію.

Алкоголь в дні посту повністю заборонений, крім тих днів, коли можна випити за обідом невелику кількість вина.

Заборони в суспільному житті

У дні Різдвяного посту категорично заборонено проводити обряди вінчання і весілля. Не можна веселитися, співати, відвідувати розважальні заклади та танцювати.

Не можна заздрити, конфліктувати, ображати ближніх, обманювати, пліткувати, курити.

Також гріхом вважається сваритися, впадати в зневіру, лихословити. Дні потрібно проводити в молитвах і читанні духовної літератури.

Головною метою посту є смирення, очищення своєї душі та думок від поганих думок, роздум про важливі моменти року, що минає, духовне очищення і наповнення чистою позитивною енергетикою.

До людей потрібно проявляти доброту, терпіння, прощати помилки та миритися з тими, з ким ви були у сварці.

Кому можна не дотримуватися посту в їжі

Священники вказують на те, що не всі люди можуть дотримуватися обмежень в їжі.

Це стосується вагітних і годуючих жінок, людей похилого віку і немічних, людей з проблемами шлунка, онкологією і діабетом.

Можна не дотримуватися посту тим, хто тільки почав одужувати після важкого захворювання.

Можна не постити маленьким дітям до 7 років і подорожнім, які знаходяться далеко від дому.