Розгладжує шкіру та бореться зі зморшками: ось який інгредієнт повинен бути у засобах для шкіри

Що таке пептиди

Пептиди - це амінокислоти, які називаються будівельними блоками певних білків, необхідних шкірі, таких як колаген і еластин.

Пептиди необхідні для структури та функціонування шкіри, включаючи пружність, текстуру та загальний вигляд. Коли пептиди з’єднуються разом, вони стають основою всього білка. Найважливіший білок у шкірі - колаген.

Пептиди стимулюють колагенові та еластинові волокна в тілі, які природним чином зменшуються зі старінням. Регулярно застосовуючи продукт з антивіковими пептидами, можна допомогти своєму тілу виробляти новий колаген, завдяки чому шкіра буде виглядати пружнішою.

Вони також можуть допомогти зменшити почервоніння, полегшити запалення та допомогти шкірі виглядати пружнішою.

Коли пептиди додаються до складу засобів по догляду за шкірою, ці продукти покращують відновлення тканин і клітин, а також допомагають запобігати та лікувати загальні ознаки старіння.

Ефекти від використання пептидів у догляді

Залежно від типу, пептиди можуть надавати різні ефекти. Однак найчастіше їх використовують в антивіковій косметиці.

Вони можуть впливати на:

зміцнення та розгладження шкіри

зменшення видимості мімічних зморшків

вирівнювання тону шкіри

освітлення пігментації

зволоження сухої та зневодненої шкіри

синтез колагену і еластину

регенерація шкіри та покращення відновлювальної здатності

Коли слід уникати пептидів

Якщо щось подразнює вашу шкіру або спричиняє появу вугрів чи висипу, не слід цим користуватися.

Спершу варто провести тест на окремій ділянці шкіри, щоб уникнути серйозних проблем, особливо тим, у кого чутлива шкіра. Проте пептиди не є особливо подразнюючим інгредієнтом для більшості людей.

Варто уникати поєднання прямих кислот із пептидами. Це через сприйнятливість пептидів до гідролізу, який розриває зв’язки між пептидами, знижуючи їхню ефективність і перетворюючи їх на окремі амінокислоти.