Разглаживает кожу и борется с морщинами: вот какой ингредиент должен быть в средствах для кожи

Пептиды в косметике стали все популярнее. Наиболее активно используются пептиды в продуктах по уходу за лицом: кремах, масках, сыворотках, бустерах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Пептиды - это аминокислоты, которые называются строительными блоками определенных белков, необходимых коже, таких как коллаген и эластин.
Пептиды необходимы для структуры и функционирования кожи, включая упругость, текстуру и общий вид. Когда соединяются пептиды вместе, они становятся основой всего белка. Важнейший белок в коже - коллаген.
Пептиды стимулируют коллагеновые и эластиновые волокна в теле, естественным образом уменьшающиеся со старением. Регулярно применяя продукт с антивозрастными пептидами, можно помочь своему телу вырабатывать новый коллаген, благодаря чему кожа будет выглядеть более упругой.
Они также могут помочь уменьшить красноту, облегчить воспаление и помочь коже выглядеть более упругой.
Когда пептиды добавляются в состав средств по уходу за кожей, эти продукты улучшают восстановление тканей и клеток, а также помогают предотвращать и лечить общие признаки старения.
В зависимости от типа пептиды могут оказывать различные эффекты. Однако чаще всего их используют в антивозрастной косметике.
Они могут влиять на:
Если что-то раздражает вашу кожу или приводит к появлению угрей или сыпи, не следует этим пользоваться.
Сначала следует провести тест на отдельном участке кожи во избежание серьезных проблем, особенно тем, у кого чувствительна кожа. Однако пептиды не являются раздражающим ингредиентом для большинства людей.
Следует избегать сочетания прямых кислот с пептидами. Это из-за восприимчивости пептидов к гидролизу, который разрывает связи между пептидами, снижая их эффективность и превращая их в отдельные аминокислоты.
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