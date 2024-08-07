RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разглаживает кожу и борется с морщинами: вот какой ингредиент должен быть в средствах для кожи

Чем полезны пептиды в косметике (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пептиды в косметике стали все популярнее. Наиболее активно используются пептиды в продуктах по уходу за лицом: кремах, масках, сыворотках, бустерах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.

Что такое пептиды

Пептиды - это аминокислоты, которые называются строительными блоками определенных белков, необходимых коже, таких как коллаген и эластин.

Пептиды необходимы для структуры и функционирования кожи, включая упругость, текстуру и общий вид. Когда соединяются пептиды вместе, они становятся основой всего белка. Важнейший белок в коже - коллаген.

Пептиды стимулируют коллагеновые и эластиновые волокна в теле, естественным образом уменьшающиеся со старением. Регулярно применяя продукт с антивозрастными пептидами, можно помочь своему телу вырабатывать новый коллаген, благодаря чему кожа будет выглядеть более упругой.

Они также могут помочь уменьшить красноту, облегчить воспаление и помочь коже выглядеть более упругой.

Когда пептиды добавляются в состав средств по уходу за кожей, эти продукты улучшают восстановление тканей и клеток, а также помогают предотвращать и лечить общие признаки старения.

Эффекты от использования пептидов в уходе

В зависимости от типа пептиды могут оказывать различные эффекты. Однако чаще всего их используют в антивозрастной косметике.

Они могут влиять на:

  • укрепление и разглаживание кожи
  • уменьшение видимости мимических морщин
  • выравнивание тона кожи
  • освещение пигментации
  • увлажнение сухой и обезвоженной кожи
  • синтез коллагена и эластина
  • регенерация кожи и улучшение восстановительной способности

Когда следует избегать пептидов

Если что-то раздражает вашу кожу или приводит к появлению угрей или сыпи, не следует этим пользоваться.

Сначала следует провести тест на отдельном участке кожи во избежание серьезных проблем, особенно тем, у кого чувствительна кожа. Однако пептиды не являются раздражающим ингредиентом для большинства людей.

Следует избегать сочетания прямых кислот с пептидами. Это из-за восприимчивости пептидов к гидролизу, который разрывает связи между пептидами, снижая их эффективность и превращая их в отдельные аминокислоты.

Ранее косметолог рассказывала, что на самом деле выдает реальный возраст человека.

Также мы писали, что может произойти, если давить прыщи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за кожейЗдоровье