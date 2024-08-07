Разглаживает кожу и борется с морщинами: вот какой ингредиент должен быть в средствах для кожи

Что такое пептиды

Пептиды - это аминокислоты, которые называются строительными блоками определенных белков, необходимых коже, таких как коллаген и эластин.

Пептиды необходимы для структуры и функционирования кожи, включая упругость, текстуру и общий вид. Когда соединяются пептиды вместе, они становятся основой всего белка. Важнейший белок в коже - коллаген.

Пептиды стимулируют коллагеновые и эластиновые волокна в теле, естественным образом уменьшающиеся со старением. Регулярно применяя продукт с антивозрастными пептидами, можно помочь своему телу вырабатывать новый коллаген, благодаря чему кожа будет выглядеть более упругой.

Они также могут помочь уменьшить красноту, облегчить воспаление и помочь коже выглядеть более упругой.

Когда пептиды добавляются в состав средств по уходу за кожей, эти продукты улучшают восстановление тканей и клеток, а также помогают предотвращать и лечить общие признаки старения.

Эффекты от использования пептидов в уходе

В зависимости от типа пептиды могут оказывать различные эффекты. Однако чаще всего их используют в антивозрастной косметике.

Они могут влиять на:

укрепление и разглаживание кожи

уменьшение видимости мимических морщин

выравнивание тона кожи

освещение пигментации

увлажнение сухой и обезвоженной кожи

синтез коллагена и эластина

регенерация кожи и улучшение восстановительной способности

Когда следует избегать пептидов

Если что-то раздражает вашу кожу или приводит к появлению угрей или сыпи, не следует этим пользоваться.

Сначала следует провести тест на отдельном участке кожи во избежание серьезных проблем, особенно тем, у кого чувствительна кожа. Однако пептиды не являются раздражающим ингредиентом для большинства людей.

Следует избегать сочетания прямых кислот с пептидами. Это из-за восприимчивости пептидов к гидролизу, который разрывает связи между пептидами, снижая их эффективность и превращая их в отдельные аминокислоты.