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Розетки в душе и телевизор на ногах: в Киеве продают квартиру-"кладовку" за 33 тыс. долларов

Автор: Людмила Жукова

В Киеве продают так называемую смарт-квартиру за 33 тысячи долларов. Ее площадь, как сказано в объявлении, 20 квадратных метров.

Такую квартиру-"кладовку" показал на своей странице в Facebook Клим Братковский.

"Это лучшее дно смарт квартир на 20-и метрах на 1 этаже (очевидно, нежилая недвижимость), продается за дорого. Порадовали розетки в душе и телевизор в ногах", - подписал фото автор поста.

Как же выглядит миниатюрная квартира

Судя по опубликованным фотографиях на сайте бесплатных объявлений, то в жилье очень мало места, туда даже не поместился большой матрас.

Недвижимость находится на улице Сикорского.

"Продается 1-комнатная квартира в новом доме по улице Светлицкого, 35 на 1/17 этажного дома площадью 20 м. кв. В квартире выполнен качественный свежий ремонт, установлена бытовая техника и мебель. В ванной душевая кабина, бойлер, стиральная машина, счетчики на воду. Отличная инфраструктура садики, школы, торговые центры", - вот так описывают квартиру в объявлении.Вот как выглядит смарт-квартира (фото: olx.ua)

В комментариях пользователи отметили, что квартира напоминает кладовку и там явно не 20 метров, а где-то 12-13.

  • Кладовка.
  • Там явно не 20м, а 12-13.
  • Мені нагадало дуже Китай. Там такого житла валом.
  • Там точно нет 20 метров, наверное 13-15, обычно для кафе продают.
  • Даже матрас поперек помещения не лег - его волнами выгибает. Удобненько. А прозрачная дверь из кухни в мир - это вообще нечто.

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Киев