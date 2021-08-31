Розетки в душі і телевізор на ногах: у Києві продають квартиру-"комору" за 33 тис. доларів

"Це найкраще дно смарт квартир на 20-и метрах на 1 поверсі (очевидно, нежитлова нерухомість), продається за дорого. Порадували розетки в душі і телевізор в ногах", - підписав фото автор поста.

Як же виглядає мініатюрна квартира

Судячи з опублікованих фотографій на сайті безкоштовних оголошень, то в житлі дуже мало місця, туди навіть не помістився великий матрац.

Нерухомість знаходиться на вулиці Сікорського.

"Продається 1-кімнатна квартира в новому будинку по вулиці Світлицького, 35 на 1/17 поверхового будинку площею 20 м. кв. У квартирі виконаний якісний свіжий ремонт, встановлена побутова техніка та меблі. У ванній душова кабіна, бойлер, пральна машина, лічильники на воду. Відмінна інфраструктура садки, школи, торгові центри", - ось так описують квартиру в оголошенні. Ось як виглядає смарт-квартира (фото: olx.ua)

У коментарях користувачі відзначили, що квартира нагадує комору і там явно не 20 метрів, а десь 12-13.