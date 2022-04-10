Rozetka возобновила доставку Укрпочтой: актуальные цены и способы оплаты

"Снаряжение, товары для детей, продукты, бытовая химия, зоотовары, электроника - заказывай с доставкой в одно из более 6000 отделений Укрпочты", - говорится в чат-боте Укрпочты.

Какой срок доставки?

При заказе товара на сайте Rozetkа, уточняется, что срок доставки ориентировочный и зависит от ситуации в вашем регионе.

"Обратите внимание, с момента передачи товара перевозчику доставка занимает от 3 до 7 дней", - говорится в сообщении.

Все ли товары с Rozetkа можно оформить через Укрпочту

Так, товары, продавцом которых является непосредственно Rozetkа, можно оформить способом "самовывоза" из ближайшего отделения Укрпочты.

Оплататут за доставку маловесящих товаров (к примеру, коробки пазлов), составляет 28 грн.

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Если вы выбираете товары из магазинов, работающих на платформе Rozetkа, тут все индивидуально. Некоторые из них работают через Укрпочту, а некоторые - нет, исключительно через Новую почту.

Оплата за доставку "по тарифам перевозчика". Тарифы можно посмотреть на странице "Укрпочты".

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