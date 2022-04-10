Rozetka возобновила доставку Укрпочтой: актуальные цены и способы оплаты

Rozetkа, самый большой интернет-магазин и маркетплейс, восстановил доставку товаров Укрпочтой.
Как заказать, актуальные цены и способы оплаты - читайте в материале Styler ниже.
"Снаряжение, товары для детей, продукты, бытовая химия, зоотовары, электроника - заказывай с доставкой в одно из более 6000 отделений Укрпочты", - говорится в чат-боте Укрпочты.
При заказе товара на сайте Rozetkа, уточняется, что срок доставки ориентировочный и зависит от ситуации в вашем регионе.
"Обратите внимание, с момента передачи товара перевозчику доставка занимает от 3 до 7 дней", - говорится в сообщении.
Так, товары, продавцом которых является непосредственно Rozetkа, можно оформить способом "самовывоза" из ближайшего отделения Укрпочты.
Оплататут за доставку маловесящих товаров (к примеру, коробки пазлов), составляет 28 грн.
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Если вы выбираете товары из магазинов, работающих на платформе Rozetkа, тут все индивидуально. Некоторые из них работают через Укрпочту, а некоторые - нет, исключительно через Новую почту.
Оплата за доставку "по тарифам перевозчика". Тарифы можно посмотреть на странице "Укрпочты".
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Ранее стало известно, почему возникают проблемы с заказами на Rozetka.
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