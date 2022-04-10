UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Rozetka возобновила доставку Укрпочтой: актуальные цены и способы оплаты

Фото: Rozetka возобновила доставку Укрпочтой (rozetka.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Rozetkа, самый большой интернет-магазин и маркетплейс, восстановил доставку товаров Укрпочтой.

Как заказать, актуальные цены и способы оплаты - читайте в материале Styler ниже.

"Снаряжение, товары для детей, продукты, бытовая химия, зоотовары, электроника - заказывай с доставкой в одно из более 6000 отделений Укрпочты", - говорится в чат-боте Укрпочты.

Какой срок доставки?

При заказе товара на сайте Rozetkа, уточняется, что срок доставки ориентировочный и зависит от ситуации в вашем регионе.

"Обратите внимание, с момента передачи товара перевозчику доставка занимает от 3 до 7 дней", - говорится в сообщении.

Все ли товары с Rozetkа можно оформить через Укрпочту

Так, товары, продавцом которых является непосредственно Rozetkа, можно оформить способом "самовывоза" из ближайшего отделения Укрпочты.

Оплататут за доставку маловесящих товаров (к примеру, коробки пазлов), составляет 28 грн.

Скриншот

Если вы выбираете товары из магазинов, работающих на платформе Rozetkа, тут все индивидуально. Некоторые из них работают через Укрпочту, а некоторые - нет, исключительно через Новую почту.

Оплата за доставку "по тарифам перевозчика". Тарифы можно посмотреть на странице "Укрпочты".

Скриншот

Ранее стало известно, почему возникают проблемы с заказами на Rozetka.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
RozetkaУкрпочта