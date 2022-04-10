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Rozetka відновила доставку Укрпоштою: актуальні ціни та способи оплати

Фото: Rozetka відновила доставку Укрпоштою (rozetka.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Rozetkа, найбільший інтернет-магазин і маркетплейс, відновив доставку товарів Укрпоштою.

Як замовити, актуальні ціни і способи оплати - читайте в матеріалі Styler ниже.

"Спорядження, товари для дітей, Продукти, Побутова хімія, зоотовари, Електроніка - замовляй з доставкою в одне з понад 6000 відділень Укрпошти", - йдеться в чат-боті Укрпошти.

Який термін доставки?

При замовленні товару на сайті Rozetkа, уточнюється, що термін доставки орієнтовний і залежить від ситуації у вашому регіоні.

"Зверніть увагу, з моменту передачі товару перевізнику доставка займає від 3 до 7 днів", - йдеться в повідомленні.

Чи всі товари з Rozetkа можна оформити через Укрпошту

Так, товари, продавцем яких є безпосередньо Rozetkа, можна оформити способом "самовивозу" з найближчого відділення Укрпошти.

Оплата за доставку малогабаритних товарів (наприклад, коробки пазлів), становить 28 грн.

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Якщо ви вибираєте товари з магазинів, що працюють на платформі Rozetkа, тут все індивідуально. Деякі з них працюють через Укрпошту, а деякі - ні, виключно через Нову Пошту.

Оплата тут за доставку "за тарифами перевізника". Тарифи можна подивитися на сторінці "Укрпошти".

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Раніше стало відомо, чому виникають проблеми із замовленнями на Rozetka.

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