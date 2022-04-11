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Rozetka открывает самый большой магазин в Киеве: когда и как он будет работать

Фото: Rozetka открывает самый большой магазин в Киеве (rozetka ua)
Автор: Анна Шиканова

Rozetka сделала заявление об открытии самого большого своего магазина в Киеве. Уже с 12 апреля снова начнет работать магазин на проспекте Степана Бандеры, 6 (станция метро Почайна).

Об этом говорится в сообщении Rozetka в Telegram.

"Друзья, уже завтра мы восстанавливаем работу нашего самого большого магазина Rozetka в Киеве. На проспекте С. Бандеры, 6 (м. Почайна)", - говорится в сообщении.

К услугам клиентов снова станут доступны:

  • Большой выбор товаров
  • Сервисный отдел
  • Кафетерий
  • Примерочные

Также снова будет доступна бесплатная доставка и расчет за товары наличными или картой.

"Конечно же бесплатная доставка онлайн-заказов в магазин. Расчет за покупки наличными или банковской картой", - добавили в компании.

Плановый график работы магазина ежедневно: с 10:00 до 18:00.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Rozetka возобновила доставку Укрпочтой и писали о том, какие сейчас есть способы оплаты и актуальные цены.

А также рассказывали о том, что в Rozetka сделали важное заявление о доставке и графике работы отделений в разных городах Украины.

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