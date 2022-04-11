Rozetka открывает самый большой магазин в Киеве: когда и как он будет работать

"Друзья, уже завтра мы восстанавливаем работу нашего самого большого магазина Rozetka в Киеве. На проспекте С. Бандеры, 6 (м. Почайна)", - говорится в сообщении.

К услугам клиентов снова станут доступны:

Большой выбор товаров

Сервисный отдел

Кафетерий

Примерочные

Также снова будет доступна бесплатная доставка и расчет за товары наличными или картой.

"Конечно же бесплатная доставка онлайн-заказов в магазин. Расчет за покупки наличными или банковской картой", - добавили в компании.

Плановый график работы магазина ежедневно: с 10:00 до 18:00.