Rozetka открывает самый большой магазин в Киеве: когда и как он будет работать

Rozetka сделала заявление об открытии самого большого своего магазина в Киеве. Уже с 12 апреля снова начнет работать магазин на проспекте Степана Бандеры, 6 (станция метро Почайна).
Об этом говорится в сообщении Rozetka в Telegram.
"Друзья, уже завтра мы восстанавливаем работу нашего самого большого магазина Rozetka в Киеве. На проспекте С. Бандеры, 6 (м. Почайна)", - говорится в сообщении.
К услугам клиентов снова станут доступны:
Также снова будет доступна бесплатная доставка и расчет за товары наличными или картой.
"Конечно же бесплатная доставка онлайн-заказов в магазин. Расчет за покупки наличными или банковской картой", - добавили в компании.
Плановый график работы магазина ежедневно: с 10:00 до 18:00.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Rozetka возобновила доставку Укрпочтой и писали о том, какие сейчас есть способы оплаты и актуальные цены.
А также рассказывали о том, что в Rozetka сделали важное заявление о доставке и графике работы отделений в разных городах Украины.