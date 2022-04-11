RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Rozetka відкриває найбільший магазин в Києві: коли і як він буде працювати

Фото: Rozetka відкриває найбільший магазин в Києві (rozetka ua)
Автор: Анна Шиканова

Rozetka зробила заяву про відкриття найбільшого свого магазину в Києві. Вже з 12 квітня знову почне працювати магазин на проспекті Степана Бандери, 6 (станція метро Почайна).

Про це йдеться в повідомленні Rozetka в Telegram.

"Друзі, вже завтра ми відновлюємо роботу нашого найбільшого магазину Rozetka в Києві.На проспекті С. Бандери, 6 (м. Почайна)", - йдеться в повідомленні.

До послуг клієнтів знову стануть доступні:

  • Великий вибір товарів
  • Сервісний відділ
  • Кафетерій
  • Примірювальний

Також знову буде доступна безкоштовна доставка і розрахунок за товари готівкою або карткою.

"Звичайно ж безкоштовна доставка онлайн-замовлень в магазин. Розрахунок за покупки готівкою або банківською картою", - додали в компанії.

Плановий графік роботи магазину щодня: з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Rozetka відновила доставку Укрпоштою і писали про те, які зараз є способи оплати та актуальні ціни.

А також розповідали про те, що у Rozetka зробили важливу заяву про доставку та графік роботи відділень у різних містах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
RozetkaРозетка