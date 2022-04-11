Rozetka відкриває найбільший магазин в Києві: коли і як він буде працювати

"Друзі, вже завтра ми відновлюємо роботу нашого найбільшого магазину Rozetka в Києві.На проспекті С. Бандери, 6 (м. Почайна)", - йдеться в повідомленні.

До послуг клієнтів знову стануть доступні:

Великий вибір товарів

Сервісний відділ

Кафетерій

Примірювальний

Також знову буде доступна безкоштовна доставка і розрахунок за товари готівкою або карткою.

"Звичайно ж безкоштовна доставка онлайн-замовлень в магазин. Розрахунок за покупки готівкою або банківською картою", - додали в компанії.

Плановий графік роботи магазину щодня: з 10:00 до 18:00.